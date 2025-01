Atlético-MG acerta contratação de Júnior Santos, do Botafogo

O atacante Júnior Santos, autor de um dos gols que garantiu o título da Libertadores de 2024 ao Botafogo, está prestes a deixar o clube carioca para se juntar ao Atlético-MG na temporada de 2025. A transferência, que já conta com a aceitação da proposta feita pelo clube mineiro, aguarda apenas a resolução de detalhes burocráticos para que o contrato seja assinado.

Desde sua chegada ao Botafogo em 2023, Júnior Santos destacou-se como um dos principais jogadores da equipe, terminando a última edição da Libertadores como artilheiro do torneio, com um total de 10 gols marcados — uma marca recorde na história do Glorioso. O momento mais memorável de sua passagem foi, sem dúvida, o gol na final contra o próprio Atlético-MG, que chamou a atenção do clube rival.

No total, atuando pelo Botafogo, Santos balançou as redes adversárias em 28 ocasiões e forneceu nove assistências em 115 partidas. Antes de sua passagem pelo time carioca, ele teve experiências significativas em clubes como Fortaleza, Ponte Preta e Ituano, além de ter jogado quase três temporadas no futebol japonês.

Atlético-MG reformula o elenco para 2025

Com a saída de Júnior Santos, o Atlético-MG dá continuidade à sua reformulação e se prepara para reforçar seu elenco. O atacante será o quarto jogador a ser contratado nesta janela de transferências. Recentemente, o clube já havia anunciado a chegada do lateral Natal, proveniente do Coritiba, e dos meias Gabriel Menino e Patrick, ambos oriundos do Palmeiras.

Além disso, o Atlético-MG optou por desistir das contratações do atacante Soteldo, do Santos, e do meio-campista Artur, do Zenit. No entanto, há indícios de que o clube esteja próximo de finalizar um acordo com Cuello, jogador do Athletico-PR.