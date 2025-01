Atlético-MG confirma chegadas de dois jogadores do Palmeiras

O Atlético-MG confirmou duas contratações de jogadores vindo do Palmeiras na negociação envolvendo o atacante Paulinho. Os volantes Gabriel Menino e Patrick foram confirmados como reforços do Galo para 2025.

A dupla chega do clube mineiro em definitivo, ambos com vínculos válidos até 2028 e com opção de renovação por mais uma temporada. Os atletas realizaram exames médicos e assinaram contrato na Cidade do Galo e já se juntaram ao elenco Alvinegro.

Gabriel Menino e Patrick foram os primeiros reforços do Atlético-MG para 2025. Além do anúncio do técnico Cuca, o Galo também confirmou a renovação de contrato com o goleiro Everson, que estendeu seu vínculo com o clube até o fim de 2027.

O Atlético-MG se juntará a São Paulo, Cruzeiro, Flamengo e Orlando City, dos Estados Unidos, para a disputa da FC Series, em Orlando, na Flórida. O torneio de pré-temporada servirá para Cuca fazer testes e preparar sua equipe para os desafios de 2025. A estreia no Campeonato Mineiro contra o Aymorés está marcada para o dia 19 de janeiro, às 16h.