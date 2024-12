Atlético-MG anuncia a contratação do técnico Cuca

O Atlético-MG anunciou na tarde deste domingo (29) o retorno do técnico Cuca. O novo contrato do treinador não teve o tempo de duração divulgado.

Antes do contato com Cuca, o Galo buscou alternativas como o técnico português Luís Castro, mas as partes não chegaram a um consenso, resultando na interrupção das negociações. O clube também considerou o ex-treinador do Corinthians, Antônio Oliveira, mas essa opção não evoluiu. Outro nome analisado foi o de Pedro Caixinha, que recentemente estava no Bragantino e quase assinou com o Grêmio, mas acabou fechando com o Santos. A equipe ainda fez consultas sobre Tite.

Considerado por muitos torcedores como o maior treinador da história do Atlético-MG, Cuca agora está na sua quarta passagem pelo Galo. Sua primeira passagem começou no segundo semestre de 2011 e resultou em dois títulos do Campeonato Mineiro (2012 e 2013) e na emblemática conquista da Copa Libertadores em 2013.

Em 2021, ele retornou ao clube para substituir Jorge Sampaoli e conseguiu mais um Campeonato Mineiro, além do Brasileirão e da Copa do Brasil. Entretanto, em dezembro daquele ano, surpreendeu ao pedir demissão. Cuca voltou a ser contratado em julho de 2022 para substituir Antonio Mohamed, mas sua segunda volta não rendeu os resultados esperados e ele deixou o cargo ao final da temporada.

Somando suas três passagens pelo Atlético (2012/13, 2021 e 2022), Cuca contabiliza um total de 244 jogos dirigidos, com 134 vitórias, 55 empates e 55 derrotas, alcançando um aproveitamento de 62,4%.

Recentemente, em 2023, Cuca teve uma breve passagem pelo Corinthians que durou apenas dois jogos. Ele alegou pressão por parte da torcida como motivo para deixar o cargo. Parte dos torcedores não aceitou sua contratação devido a uma condenação por estupro ocorrida em 1989 na Suíça. A diretoria do Corinthians manifestou apoio ao treinador, que sempre declarou sua inocência. Saiba mais sobre o caso clicando aqui (final da matéria).