Atlético-MG tem negociações avançadas pelo retorno de Cuca

O Atlético Mineiro está em conversações avançadas para a possível reintegração do técnico Cuca ao clube. As negociações progrediram nas últimas horas e o treinador paranaense se aproxima de um acordo para retornar à Cidade do Galo, substituindo o argentino Gabriel Milito, que deixou o cargo no início de dezembro.

Antes do contato com Cuca, o Atlético buscou alternativas como o técnico português Luís Castro, mas as partes não chegaram a um consenso, resultando na interrupção das negociações. O clube também considerou o ex-treinador do Corinthians, Antônio Oliveira, mas essa opção não evoluiu. Outro nome analisado foi o de Pedro Caixinha, que recentemente estava no Bragantino e quase assinou com o Grêmio, mas acabou fechando com o Santos. A equipe ainda fez consultas sobre Tite.

Cuca sempre foi uma opção no radar do Atlético, embora as partes negassem qualquer contato até esta semana, quando as conversas começaram a se intensificar. O técnico estava livre no mercado desde que deixou o Athletico-PR em junho deste ano.

Durante sua passagem pelo Athletico-PR, Cuca comandou a equipe em 23 partidas, obtendo um aproveitamento de 66% dos pontos possíveis e conquistando o Campeonato Paranaense. Seu histórico inclui 14 vitórias, quatro empates e cinco derrotas.

Considerado por muitos torcedores como o maior treinador da história do Atlético-MG, caso a negociação seja confirmada, esta será a quarta vez que Cuca assumirá a equipe. Sua primeira passagem começou no segundo semestre de 2011 e resultou em dois títulos do Campeonato Mineiro (2012 e 2013) e na emblemática conquista da Copa Libertadores em 2013.

Em 2021, ele retornou ao clube para substituir Jorge Sampaoli e conseguiu mais um Campeonato Mineiro, além do Brasileirão e da Copa do Brasil. Entretanto, em dezembro daquele ano, surpreendeu ao pedir demissão. Cuca voltou a ser contratado em julho de 2022 para substituir Antonio Mohamed, mas sua segunda volta não rendeu os resultados esperados e ele deixou o cargo ao final da temporada.

Somando suas três passagens pelo Atlético (2012/13, 2021 e 2022), Cuca contabiliza um total de 244 jogos dirigidos, com 134 vitórias, 55 empates e 55 derrotas, alcançando um aproveitamento de 62,4%.

Recentemente, em 2023, Cuca teve uma breve passagem pelo Corinthians que durou apenas dois jogos. Ele alegou pressão por parte da torcida como motivo para deixar o cargo. Parte dos torcedores não aceitou sua contratação devido a uma condenação por estupro ocorrida em 1989 na Suíça. A diretoria do Corinthians manifestou apoio ao treinador, que sempre declarou sua inocência.

Em janeiro de 2024, uma decisão do Tribunal Regional de Berna-Mittelland na Suíça anulou a condenação contra Cuca. Em 1989, ele havia sido condenado por coação e ato sexual com menor durante uma excursão do Grêmio pela Europa. A defesa argumentou que o julgamento anterior foi realizado à revelia e sem a presença do réu ou seus advogados.

Cuca expressou alívio com a decisão e reconheceu que deveria ter tratado desse assunto anteriormente: “Hoje eu entendo que deveria ter tratado desse assunto antes. Estou aliviado com o resultado e convicto de que os últimos oito meses, mesmo tendo sido emocionalmente difíceis, aconteceram no tempo certo e de Deus”, disse ele através de uma nota enviada por sua assessoria.

A controvérsia envolvendo Cuca remonta a um incidente ocorrido em 1987 durante uma excursão na Europa com o Grêmio. Ele e outros jogadores foram acusados de relações sexuais sem consentimento com uma jovem. Os atletas foram detidos e passaram cerca de um mês presos antes de retornarem ao Brasil. O julgamento ocorreu dois anos depois, resultando em condenações.