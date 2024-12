Atlético-MG renova com goleiro Everson até 2027

O Atlético-MG anunciou na tarde desta terça-feira (24) a renovação com o goleiro Everson. O clube estendeu o vínculo com o atleta, que agora é válido até o fim de 2027.

Depois de uma temporada de alto nível do goleiro atleticano, o Galo viu as procuras pelo seu jogador aumentarem significativamente e precisou agir. O Bahia era um dos clubes mais entusiastas de Everson e chegou a fazer proposta, mas a negociação não avançou.

Um dos pilares da equipe, Everson chegou ao Galo em 2020, tendo participado de sete conquistas desde então: quatro vezes campeão mineiro (2021-2024), e os troféus do Brasileiro e Copa do Brasil em 2021, e a Supercopa do Brasil 2022, quando foi protagonista na decisão por pênaltis.

Nesse período, Everson acumulou 277 jogos, o que o coloca como o quarto goleiro que mais vezes defendeu o Atlético-MG na história, só atrás de João Leite (684), Kafunga (cerca de 500 jogos), e Victor (424).

O Galo segue estudando a melhora de seu elenco. Bastante ativo neste período entre temporadas, o clube mineiro anunciou as saídas do lateral Mariano e dos atacantes Eduardo Vargas e Alan Kardec. Ainda, confirmou a permanência em definitivo do zagueiro Bruno Fuchs, por metas alcançadas.