Jorge Jesus adota tom de despedida ao falar de Neymar

Após a impressionante vitória do Al-Hilal sobre o Al-Fateh, que terminou em 9 a 0, o treinador Jorge Jesus abordou a atual situação do atacante Neymar em uma coletiva de imprensa.

O treinador demonstrou uma visão cautelosa em relação à possibilidade de Neymar participar do Campeonato Saudita. Atualmente, o jogador está inscrito apenas na Champions League da Ásia e enfrenta dificuldades para ser registrado no campeonato nacional devido à limitação de vagas para atletas estrangeiros.

Jesus destacou as complicações que cercam a inclusão do brasileiro na equipe: “Não está fácil. Ele vem de uma lesão que o afastou das competições e, quando estava próximo de retornar, sofreu uma nova lesão. É indiscutivelmente um jogador de classe mundial, mas fisicamente não tem conseguido acompanhar o ritmo da equipe. Para inscrever Neymar, precisamos liberar um jogador estrangeiro, o que não parece viável neste momento.“

A situação é ainda mais complicada pelo regulamento do campeonato saudita, que permite a cada clube ter até 10 jogadores não-asiáticos no elenco. Destes, apenas oito podem ser relacionados para cada partida. Com Neymar, o Al-Hilal já possui 10 jogadores não-asiáticos, incluindo os brasileiros Malcom, Renan Lodi e Marcos Leonardo, além de atletas de outras nacionalidades como os portugueses João Cancelo e Rúben Neves.

Apenas Marcos Leonardo se enquadra na exigência de ser sub-21 entre os jogadores estrangeiros do time, o que limita as opções para que Neymar seja registrado na competição nacional.

Em relação ao futuro do jogador, rumores apontam que ele tem atraído interesse de clubes norte-americanos como Inter Miami e Chicago Fire. No entanto, Jorge Jesus optou por enfatizar o contrato vigente do atleta em vez de comentar sobre especulações.

Neymar ficou fora da lista de inscritos devido a uma grave lesão sofrida em novembro de 2023 durante um jogo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo contra o Uruguai. O atleta rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e fez seu retorno aos gramados em 21 de outubro de 2024, enfrentando o Al Ain pela Champions Asiática, seguido por uma participação contra o Esteghlal na mesma competição.