Tragédia em Salvador: Teto da Igreja de São Francisco desaba e turista morre aos 26 anos

Na tarde desta quarta-feira, 5 de fevereiro, um trágico acidente marcou o Centro Histórico de Salvador, quando parte do teto da Igreja de São Francisco de Assis desabou, resultando na morte de Giulia Panchoni Righetto, uma jovem turista de 26 anos oriunda de Ribeirão Preto, São Paulo. A confirmação do falecimento foi feita pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA).

A tragédia ocorreu por volta das 14h30, enquanto Giulia e outros visitantes admiravam a famosa “igreja de ouro”. De acordo com a delegada Camila Albuquerque, que lidera a Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), a jovem era uma entusiasta das viagens, já tendo explorado diversos países ao redor do mundo.

Graduada em publicidade e propaganda pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) e com especialização pela Universidade de São Paulo (USP), Giulia atuava como analista de marketing em uma multinacional do setor alimentício há três anos. Sua paixão por viagens e aventuras era evidente nas redes sociais, onde compartilhou recentemente imagens de sua visita ao Forte de São Marcelo.

Além do amor por explorar novos lugares, Giulia também expressava seu carinho por animais em suas postagens. Este evento trágico não apenas ceifou a vida de uma jovem promissora, mas também deixou um luto profundo na comunidade local e entre os turistas que visitam Salvador.

A investigação sobre as causas do desabamento está em andamento, e as autoridades locais prometem apurar todas as circunstâncias relacionadas ao acidente. Este incidente levanta questões sobre a segurança das estruturas históricas na cidade e o impacto do turismo em locais tão significativos.