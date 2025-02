Dia de Iemanjá reúne milhares no Rio e em Salvador em celebração afrorreligiosa

O Dia de Iemanjá, comemorado neste domingo (2), atraiu um grande número de devotos e curiosos nas cidades do Rio de Janeiro e Salvador. Reconhecida desde 2021 como Patrimônio Imaterial, a festividade é considerada a maior celebração afrorreligiosa do Brasil.

Na praia da Urca, na zona sul carioca, grupos de pessoas se reuniram cedo para oferecer ao mar barcos carregados com arroz, flores e frutas. Entre os participantes estava Miryam Hue, que, apesar de sua origem judaica, se fez presente adornada com brincos que exibiam a estrela de Davi. Ela expressou sua emoção durante a cerimônia: “Já estive em celebrações em Cabo Frio e Arraial do Cabo, mas hoje foi especial; tudo o que já pedi a Iemanjá, ela me concedeu. Minha fé está em Deus e nos dez mandamentos, que também se manifestam nas energias da terra, fogo, ar e mar”.

Acompanhada por amigos e pela médium Elsa Costa, da Casa do Caboclo Tupinambá Flor da Montanha, em Lumiar, Nova Friburgo (RJ), Miryam destacou a importância do dia como um momento de gratidão à Rainha do Mar. Elsa Costa explicou: “Estamos aqui para agradecer por todas as bênçãos que recebemos desse mar generoso e pedir perdão pelos danos que a humanidade tem causado ao oceano”.

Elsa também enfatizou que os orixás representam energias fundamentais ligadas à natureza e que a desconexão com o ambiente natural reflete as dificuldades enfrentadas pela humanidade atualmente.

No Arpoador, até as 22h, acontece a terceira edição do Dia de Iemanjá, com uma programação recheada de atividades e a participação do público que levará oferendas. Na Gamboa, ocorrerá o encerramento do Encontro de Povos de Terreiro com um cortejo promovido pelos Filhos de Gandhi. O Museu de Arte do Rio será palco do evento Mitologia dos Orixás – Presente de Iemanjá.

Entre os grupos confirmados para se apresentar no Arpoador estão Afoxé Filhos de Gandhi, Samba de Caboclo e outros artistas como Marcos André e a Feira Crespa. No ano passado, a celebração atraiu cerca de 25 mil pessoas.

Este ano, surfistas farão oferendas ao mar às 17h, enquanto 150 umbandistas provenientes de nove terreiros da região metropolitana realizarão rituais na areia, oferecendo passes aos interessados. A organização pediu que as oferendas fossem biodegradáveis e anunciou um mutirão de limpeza após o término das festividades.

Festa em Salvador

Em Salvador, a festa acontece no bairro do Rio Vermelho e celebrará 103 anos em 2025. Com o tema “Renascer com as Águas de Iemanjá”, o evento é promovido pela Prefeitura local em colaboração com a Colônia de Pesca Z1.

A festividade não se limita às homenagens; conta também com uma programação musical variada, que inclui eventos gratuitos e pagos por toda a capital baiana. Entre os artistas anunciados estão Carlinhos Brown, Jau, Filhos de Jorge e Pabllo Vittar.