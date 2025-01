Idosa é agredida por motorista de aplicativo em Copacabana

Uma grave agressão contra uma idosa foi registrada em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, quando Maria de Fátima Silva Pires, de 68 anos, foi chutada por um motorista de aplicativo ao entrar em seu condomínio. O incidente ocorreu na quarta-feira, dia 29, e foi capturado pelas câmeras de segurança do local.

Segundo relatos da vítima, ela estava retornando de uma consulta médica para tratar um quadro de pneumonia. Ao sair do consultório, solicitou um carro via aplicativo e, durante o trajeto, começou a consumir um biscoito. Ao chegar ao seu destino, o motorista teria lhe ordenado que limpasse o banco do veículo.

“Eu estava comendo um biscoitinho. Quando ele parou no prédio, ele me disse: ‘Agora você vai limpar o banco’. Eu fiquei tão impactada que não consegui responder. Ao sair do carro, ele correu atrás de mim e me deu um chute nas costas, me derrubando no chão. Estou com muita dor e já tenho limitações físicas devido à minha idade”, relatou Maria de Fátima.

O porteiro do condomínio presenciou a agressão e imediatamente prestou socorro à idosa. Ele também observou quando o motorista aproveitou a abertura do portão para entrar no local após o ataque.

O caso foi oficialmente registrado na 12ª Delegacia de Polícia (DP) em Copacabana como lesão corporal. A idosa planeja realizar um exame de corpo de delito no Instituto Médico-Legal (IML) nesta sexta-feira, dia 31.

Maria de Fátima fez um apelo para que situações semelhantes não se repitam: “Que isso não ocorra mais. Muitas mulheres não denunciam por acreditarem na impunidade, mas eu ainda acredito na justiça”, afirmou a vítima.

Até o momento da publicação desta matéria, a Polícia Civil ainda não havia divulgado informações sobre se o motorista foi convocado para prestar depoimento.