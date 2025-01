RJ: Operações policiais fecham Avenida Brasil e Linha Vermelha

A cidade do Rio de Janeiro enfrentou uma série de operações policiais na manhã desta sexta-feira (31), que resultaram no fechamento temporário da Avenida Brasil e da Linha Vermelha, em resposta a intensos tiroteios na região da Cidade Alta e Vigário Geral, localizadas na Zona Norte.

As ações das polícias Militar e Civil tiveram início por volta das 4h, concentrando-se principalmente no Complexo de Israel e na cidade vizinha de Duque de Caxias. Durante a operação, um tenente da PM foi ferido e encaminhado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha; até o momento, a instituição não divulgou detalhes sobre a gravidade do ferimento.

Por volta das 6h30, as vias afetadas foram reabertas ao tráfego, embora a PM tenha recomendado cautela aos motoristas que transitam pela área. O Complexo de Israel abriga diversas comunidades, como Vigário Geral, Parada de Lucas, Cidade Alta, Pica-Pau e Cinco Bocas, sendo controlado pelo Terceiro Comando Puro (TCP), facção que compete territorialmente com o Comando Vermelho.

Um repórter da TV Globo registrou momentos de tensão na Linha Vermelha, onde motoristas se abrigavam entre as muretas da via durante uma troca intensa de tiros. Naquele momento, a Polícia Civil realizava uma operação voltada para o combate ao roubo de veículos e cargas na comunidade Parque das Missões.

Na Avenida Brasil, motoristas tentavam escapar do fogo cruzado manobrando em sentido contrário. A PM estava na área realizando ações contra o tráfico de drogas. A operação envolveu cerca de 400 agentes nas comunidades citadas anteriormente, além das favelas Dique e Prainha, em Duque de Caxias.

A Supervia também informou que a circulação dos trens estava restrita apenas aos trechos entre a Central do Brasil e Penha e entre Saracuruna e Duque de Caxias devido à situação de segurança. Vale lembrar que há dois dias essa mesma via havia sido interditada em razão de um confronto no Complexo da Maré durante uma operação conjunta das polícias do Rio de Janeiro e Espírito Santo contra o tráfico.