80% das mortes por doenças cardíacas podem ser evitadas com hábitos saudáveis

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 80% das mortes ocasionadas por doenças cardiovasculares poderiam ser prevenidas através da adoção de hábitos saudáveis. Esse alerta se torna ainda mais pertinente considerando que aproximadamente 400 mil brasileiros falecem anualmente em decorrência dessas condições, o que corresponde a cerca de 30% do total de óbitos registrados no país, conforme dados do Ministério da Saúde.

Estudos recentes indicam um aumento alarmante nas internações por infarto, evidenciando a necessidade urgente de estratégias eficazes para a prevenção dessas enfermidades. Uma alimentação equilibrada se destaca como um dos principais fatores na promoção da saúde cardiovascular.

A adoção de uma dieta rica em frutas, verduras, grãos integrais e proteínas magras é essencial para a manutenção da saúde do coração. Esses alimentos são ricos em nutrientes, fibras e antioxidantes, que colaboram na diminuição da inflamação e na redução dos níveis de colesterol LDL no organismo.

Frutas e verduras oferecem uma vasta gama de vitaminas, minerais e fibras, sendo recomendável consumir uma diversidade de tipos e cores para assegurar uma nutrição adequada. Grãos integrais como aveia, quinoa e arroz integral são preferidos em relação aos grãos refinados devido ao seu maior teor de fibras solúveis. Essas fibras atuam ligando-se ao colesterol e formando um gel no sistema digestivo, o que reduz sua absorção e auxilia na diminuição dos níveis circulantes desse lipídio no sangue.

Os alimentos ricos em proteínas magras, como peixes, aves, leguminosas e ovos, também são componentes vitais em uma dieta saudável. O consumo de peixes ricos em ômega-3, como salmão e sardinha, é particularmente benéfico, pois esses alimentos ajudam a controlar a inflamação e a pressão arterial. Além disso, nozes e sementes são excelentes fontes de gorduras insaturadas que favorecem a saúde cardiovascular.

Por outro lado, evitar certos hábitos alimentares é igualmente crucial para proteger o coração. A cardiologista Patrícia Oliveira enfatiza a importância de limitar a ingestão de alimentos ultraprocessados que contêm altos níveis de açúcares adicionados, sódio e gorduras saturadas e trans. Produtos como carnes processadas (bacon, salsichas) e refrigerantes devem ser consumidos com cautela ou evitados, uma vez que estão associados ao aumento do colesterol LDL e à hipertensão arterial.

Além de uma alimentação saudável, práticas como a realização regular de exercícios físicos, moderação no consumo de álcool e abstinência do tabaco são fundamentais para a proteção do coração. A consulta médica periódica e o aconselhamento nutricional são indispensáveis para o desenvolvimento de um plano de saúde individualizado e eficaz.

Portanto, com as orientações adequadas e hábitos saudáveis implementados na rotina diária, é possível não apenas preservar a saúde cardíaca mas também alcançar uma vida mais longa e plena.