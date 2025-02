Marcelo anuncia aposentadoria após carreira brilhante no Fluminense e Real Madrid

O renomado lateral-esquerdo Marcelo, conhecido por sua trajetória marcante no futebol, comunicou sua aposentadoria nesta quinta-feira, aos 36 anos. O atleta, que fez história principalmente em clubes como Fluminense e Real Madrid, compartilhou a notícia através de um vídeo nas redes sociais.

“Minha história como jogador termina aqui, mas ainda tenho muito a oferecer ao futebol. Obrigado por tudo”, declarou Marcelo em sua mensagem de despedida.

Atualmente sem clube desde 2 de dezembro, data em que foi oficializada sua rescisão contratual com o Fluminense, a decisão já havia sido acordada anteriormente entre as partes. A ruptura do vínculo ocorreu em meio a desavenças com o técnico Mano Menezes, que culminaram em uma situação desconfortável antes de um jogo contra o Grêmio.

O incidente que motivou a rescisão envolveu uma troca de palavras entre jogador e treinador, onde Marcelo se manifestou sobre toques que considerou desnecessários por parte de Menezes. Este desentendimento foi apenas a gota d’água em uma relação já deteriorada nos bastidores do clube carioca.

Marcelo despediu-se do Fluminense após participar de 68 partidas em sua segunda passagem pelo time. Em sua volta ao Brasil em 2023, ele deixou sua marca com cinco gols e três assistências, além de conquistar o Campeonato Carioca, a Conmebol Libertadores e a Recopa Sul-Americana.

Formado nas categorias de base do Fluminense, Marcelo fez sua estreia profissional em 2005, conquistando rapidamente títulos significativos. Em 2006, transferiu-se para o Real Madrid, onde se tornou o jogador com mais títulos na história do clube espanhol até ser superado por alguns companheiros de equipe.

As honrarias que compõem o legado de Marcelo são impressionantes:

2 Campeonatos Cariocas: 2005, 2023

1 Conmebol Libertadores: 2023

1 Recopa Sul-Americana: 2024

1 Copa das Confederações: 2013

1 Superclássico das Américas: 2018

5 Champions League: 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2021/22

4 Mundiais de Clubes: 2014, 2016, 2017 e 2018

6 Campeonatos Espanhóis: 2006/07, 2007/08, 2011/12, 2016/17, 2019/20 e 2021/22

2 Copas do Rei: 2010/11 e 2013/14

5 Supercopas da Espanha: 2008, 2012, 2017, 2020 e 2022

3 Supercopas da Uefa: 2014, 2016 e 2017

A carreira internacional de Marcelo também é digna de nota. Ele atuou pela Seleção Brasileira durante oito anos e participou das Copas do Mundo de 2014 e 2018. Além disso, foi medalhista nos Jogos Olímpicos de Londres (prata) e Pequim (bronze).

A aposentadoria de Marcelo marca o fim de uma era para um dos laterais esquerdos mais icônicos da história do futebol mundial.