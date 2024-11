Marcelo celebra momentos inesquecíveis no Fluminense em postagem emocionante

Marcelo, lateral de renome internacional, utilizou suas redes sociais nesta terça-feira (5) para relembrar seus momentos mais significativos durante sua segunda passagem pelo Fluminense. A publicação ocorre poucos dias após a rescisão contratual com o clube carioca, decisão esta motivada por um desentendimento público com o técnico Mano Menezes no último sábado. No vídeo, acompanhado pela legenda em inglês “crônica de uma viagem maravilhosa” e um emotivo coração, o jogador destaca suas experiências e conquistas no clube.

O rompimento entre Marcelo e o Fluminense aconteceu após um clima de insatisfação crescente dentro do clube. De acordo com apurações realizadas pelo ge, a relação do lateral com a equipe técnica e outros membros do time já não era das melhores, exacerbada por críticas frequentes do jogador e sua ausência em algumas partidas fora de casa. O ápice da tensão ocorreu durante a partida contra o Grêmio, no Maracanã, quando uma troca de palavras com Mano Menezes culminou na decisão de afastar Marcelo.

Apesar do desfecho conturbado, a passagem de Marcelo pelo Fluminense foi marcada por grandes feitos. Desde seu retorno ao Brasil em 2023, ele participou de 68 partidas, anotou cinco gols e contribuiu com três assistências. Sob sua atuação destacada, o Fluminense conquistou a Libertadores em 2023, a Recopa Sul-Americana em 2024 e o Campeonato Carioca em 2023.

Em comunicado divulgado anteriormente, Marcelo expressou seu carinho pelo clube e gratidão aos que participaram dessa jornada, incluindo familiares, colegas de equipe e torcedores. “A verdade, como o sol, sempre sairá“, finalizou ele na nota, reafirmando sua ligação emocional com o time tricolor.

O incidente que levou à saída de Marcelo não foi detalhado publicamente por Mano Menezes, que limitou-se a afirmar ter ouvido algo que considerou inapropriado. Entretanto, a situação interna revelou uma divisão entre os jogadores e a diretoria quanto à postura do atleta.

Com essa despedida marcada por sentimentos mistos, Marcelo encerra um capítulo significativo em sua carreira no Brasil. O jogador deixa um legado de dedicação e vitórias que permanecerão na memória dos torcedores do Fluminense.