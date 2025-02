Fevereiro de alerta: estoques de sangue em queda no pré-Carnaval

Durante o mês de fevereiro, quando as festividades pré-carnavalescas ganham destaque em várias cidades do Brasil, é comum que muitas pessoas se distraiam com a folia e se esqueçam de uma prática vital: a doação de sangue.

Além disso, as chuvas intensas em algumas regiões, que dificultam a locomoção até o posto de coleta, as doenças respiratórias e as viroses sazonais, assim como o aumento da dengue, deixam muitos potenciais doadores temporariamente inaptos a realizar a doação. Esses fatores, aliados ao comportamento natural de quem se distrai com as festividades, geram uma queda no número de doações que pode ter consequências graves para os enfermos em tratamento nos hospitais e que precisam de hemocomponentes para se recuperarem.

Nesse contexto, a doação de sangue se torna ainda mais urgente e necessária no GSH Banco de Sangue de Santo André, que vem enfrentando um déficit de 50% nos estoques sanguíneos. “A tendência é de que haja uma queda maior, à medida que o Carnaval se aproxima, devido ao feriado prolongado. Além da demanda regular, o aumento de acidentes típicos da época eleva a necessidade de transfusões”, explica Janaína Ferreira, líder de captação do GSH Banco de Sangue.

Por isso, é imprescindível que a população compreenda a importância de realizar a doação de sangue o quanto antes. Neste momento, todos os tipos sanguíneos são essenciais, mas há uma necessidade urgente de doadores dos tipos O negativo e A negativo. Vale lembrar que mesmo quem não sabe seu tipo sanguíneo pode e deve doar, pois o exame para checar o fator Rh é realizado logo após a doação.

Onde doar?

O GSH Banco de Sangue de Santo André convida todos a se juntarem a esta corrente pela vida, se dirigindo à unidade para efetuarem a sua doação de sangue, na Av. Dom Pedro II, 877, Jardim (Próximo ao Parque Celso Daniel). O atendimento é de segunda a sábado, das 7h às 12h, com estacionamento no local.

Requisitos básicos para doação de sangue:

Apresentar um documento oficial com foto (RG, CNH etc.) em bom estado de conservação;

Ter idade entre 16 e 69 anos desde que a primeira doação seja realizada até os 60 anos (menores de idade precisam de autorização e presença do responsável legal no momento da doação);

Estar em boas condições de saúde;

Pesar a partir de 50 kg;

Não ter feito uso de bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

Após o almoço ou ingestão de alimentos gordurosos, aguardar 3 horas.

Não é necessário estar em jejum, evitar alimentos gordurosos

Se fez tatuagem e/ou piercing, aguardar 12 meses. Exceto para região genital e boca (12 meses após a retirada);

Se passou por endoscopia ou procedimento endoscópico, aguardar 6 meses;

Não ter tido Doença de Chagas e Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST);

Em caso de diabetes, deverá estar controlada e não fazer uso de insulina

Candidatos que apresentaram sintomas de gripe e/ou resfriado devem aguardar 7 dias após cessarem os sintomas e o uso das medicações;

Aguardar 48h para doar caso tenha tomado a vacina da gripe, desde que não esteja com nenhum sintoma.