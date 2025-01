Fundação Pró-Sangue de SP abre mais locais de doação aos sábados

Janeiro apresenta um dilema significativo no contexto das doações de sangue. Enquanto a demanda por transfusões nos hospitais aumenta, o número de doadores diminui consideravelmente em virtude das férias, gerando uma pressão alarmante sobre os estoques dos hemocentros, incluindo a Pró-Sangue.

No momento, os níveis de estoque da Pró-Sangue estão em estado crítico, com apenas 63% da capacidade total disponível para todos os tipos sanguíneos. Em particular, os grupos O-, B- e AB encontram-se em situação emergencial, com suprimentos que atendem a apenas 20% das solicitações. Já os grupos O+ e A- estão em condição crítica, conseguindo satisfazer somente 50% das demandas hospitalares.

Em resposta a essa situação preocupante, a Pró-Sangue decidiu expandir sua grade de atendimento para facilitar as doações. A partir de fevereiro de 2025, os postos localizados em Dante Pazzanese e Mandaqui passarão a atender aos sábados, um dia que se mostra popular entre os doadores devido à dificuldade de comparecer durante a semana.

Para mais informações sobre o horário de funcionamento dos postos da Pró-Sangue aos sábados, consulte o site oficial da fundação (www.prosangue.sp.gov.br) ou entre em contato através do Alô Pró-Sangue pelo telefone (11 4573-7800), WhatsApp (11 9-9152-7653) ou e-mail ([email protected]).