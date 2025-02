São Paulo celebra pré-carnaval com programação cultural gratuita

A partir do próximo sábado, dia 8 de fevereiro, a cidade de São Paulo dará início a uma série de eventos gratuitos dedicados ao pré-carnaval. A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, preparou uma vasta programação que inclui blocos, shows musicais, exposições, peças de teatro, contações de histórias e oficinas, totalizando 33 atrações espalhadas por diversos pontos da capital.

Os principais eventos ocorrerão em Centros Culturais, onde o público poderá desfrutar das performances dos blocos como “Bateria Descontrole”, programado para o dia 23 de fevereiro às 13h30 no Polo Cultural Chácara do Jockey; “Breja no Bloco”, agendado para o dia 15 de fevereiro às 18h no Centro de Culturas Negras; “Cordão Carnavalesco Dona Micaela”, que acontecerá no dia 23 de fevereiro às 14h no Centro Cultural da Penha; e “Unidos do Swing”, marcado para o dia 22 de fevereiro às 19h na Vila Itororó.

Entre as atrações musicais que prometem animar os paulistanos estão “Avontz no Carnaval do CCJ” e “Carnaval no CCJ com JabaCharanga”, ambas realizadas no Centro Cultural da Juventude. A Banda Avontz apresentará seu estilo Favagroove, misturando samba, coco e outros ritmos brasileiros no dia 15 de fevereiro às 17h. Por sua vez, a JabaCharanga levará um repertório recheado de marchinhas e frevos no dia 22 de fevereiro às 17h.

O carnaval também será celebrado com programação infantil. As bibliotecas municipais receberão eventos especiais para crianças e adolescentes, incluindo o “Bloquinho das Princesas e dos Super-Heróis”, que passará pelo Centro Cultural da Juventude no dia 27 de fevereiro às 10h e percorrerá outras seis bibliotecas entre os dias 12 e 28 de fevereiro. Além disso, haverá contações de histórias como “Historietas Carnavalescas” e “Contos Carnavalescos”, com atividades programadas em várias bibliotecas.

Na Biblioteca Mário de Andrade, será realizado um baile carnavalesco voltado para o público jovem, onde o bloquinho “Sainha de Chita” proporcionará brincadeiras e encenações no dia 15 de fevereiro às 15h.

Além dos tradicionais blocos de carnaval, a programação conta com exposições e oficinas culturais. A Escola de Samba Estrela do Milênio exibirá seus figurinos no Centro Cultural Grajaú entre os dias 11 de fevereiro e 11 de março. A oficina conduzida por Maria Cristina dos Santos ensinará a criação de máscaras carnavalescas usando materiais recicláveis na Casa de Cultura Freguesia do Ó, marcada para o dia 27 de fevereiro às 14h.

Os amantes do teatro poderão assistir à peça “Mamulengo da Folia” na Casa de Cultura Itaim Paulista em 22 de fevereiro às 16h, além do espetáculo “O Carnaval dos Bichos” na Casa de Cultura São Mateus em 26 de fevereiro às 15h.

A programação completa do mês pode ser consultada no site oficial da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, onde detalhes sobre cada atração estão disponíveis para o público interessado em participar das festividades pré-carnavalescas na cidade.