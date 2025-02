Da capital ao litoral, Carnaval no Estado tem programação para todos os públicos

O Carnaval de São Paulo cresce a cada edição e tem atraído cada vez mais foliões e turistas. Com uma vasta programação em todo o estado, não faltam opções para os amantes da festa. A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) selecionou algumas delas, da capital ao litoral, para ajudar os viajantes e turistas na escolha. Confira as opções:

CAPITAL PAULISTA

Na capital paulista, até o Carnaval de Rua é grandioso. O Reinado de Momo de 2025 será dividido em três períodos: o Pré-Carnaval, nos dias 22 e 23 de fevereiro; o Carnaval propriamente dito, de 1º a 4 de março; e o Pós-Carnaval, programado para os dias 8 e 9 de março. Cada uma dessas fases oferece experiências distintas para aproveitar a energia do carnaval paulistano, que, segundo estimativas da Prefeitura, receberá cerca de 15 milhões de foliões este ano.

CUNHA

O Carnaval da Estância Turística de Cunha continua sendo uma das celebrações mais aguardadas da cidade, marcada pela riqueza cultural e diversidade de blocos e manifestações. O espírito de alegria e união é a principal característica da festa do Rei Momo. As comemorações acontecem na Praça da Matriz, entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março de 2025, com atrações como os blocos Dragões do Morro e Pé de Cana, além da Banda de Marchinhas Magia da Fé.

BATATAIS

A Estância Turística de Batatais está pronta para mais uma edição do tradicional Batatais Folia 2025. Com uma programação diversificada, a festa promete celebrar a cultura e a alegria do povo batataense. O Carnaval de 2025 ocorre de 28 de fevereiro a 4 de março, com desfiles e shows que prometem animar os foliões. O destaque fica por conta do desfile das Escolas de Samba de Batatais, no sábado, 1º de março, às 20h. No último dia de Carnaval (4 de março), o Bloco da Bilinha encerra as festividades às 21h.

HOLAMBRA

O Carnaval de Holambra 2025 terá como destaque o desfile de carros alegóricos decorados com flores, o Carnaflores. O evento acontecerá na Alameda Maurício de Nassau, na terça-feira de Carnaval. O Carnaflores é uma festa que mistura o Carnaval brasileiro com o Bloemencorso, tradicional cortejo de carros alegóricos da Holanda. As noites do evento contarão com apresentações musicais que vão do carnaval tradicional ao pop, sertanejo, samba e pagode.

SÃO LUIZ DO PARAITINGA

O Carnaval de São Luiz do Paraitinga é um dos mais autênticos do Brasil, famoso por suas marchinhas tradicionais e desfiles de blocos que animam moradores e turistas. A festa acontece no centro histórico, entre os dias 28 de fevereiro e 5 de março de 2025. Além dos desfiles de blocos, a programação inclui apresentações culturais, feiras de artesanato e uma gastronomia típica que oferece pratos como o “afogado” e doces caseiros.

SÃO SEBASTIÃO

A Estância Turística de São Sebastião oferecerá uma programação variada de Carnaval de 28 de fevereiro a 4 de março, com eventos espalhados por toda a cidade. O destaque fica por conta do Carnapet, evento carnavalesco que reúne foliões e seus animais de estimação na Praça do Coreto, no Centro Histórico. Já o Carnamar 2025 acontece no domingo de Carnaval (2 de março), com um desfile temático em alto-mar, atravessando o Canal de São Sebastião em direção à Praia do Arrastão, onde ocorre a premiação dos barcos participantes.

ILHABELA

Ilhabela realizará o Carnaval em Dobro pelo terceiro ano consecutivo, garantindo uma edição repleta de atrações e muita animação. Assim como nos anos anteriores, o evento será dividido em duas etapas: a primeira nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro, e a segunda entre 28 de fevereiro e 4 de março. A programação contará com desfiles de escolas de samba, blocos de enredo e embalo, além do tradicional Banho da Dorotéia, uma das celebrações mais icônicas da cidade.