Carnaval sem folia no Estado de São Paulo: conheça lugares e seus atrativos

O Carnaval no estado de São Paulo costuma lotar praças, ruas e sambódromos de foliões entusiasmados e cheios de energia para encarar as maratonas de bloquinhos e desfiles. Mas nem todo mundo é adepto ao Reinado de Momo, das marchinhas, das aglomerações e do barulho.

Para esses, o período é propício para descanso, longe da agitação e do tumulto. São Paulo oferece passeios que valorizam as belezas naturais, roteiros históricos, esportes e aventuras. A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) listou seis opções de destinos alternativos para essa época do ano. Confira:

Campos do Jordão

Conhecida como a “Suíça Brasileira“, a famosa Estância Turística de Campos do Jordão, a apenas 173 quilômetros da capital paulista, é um sucesso turístico durante todo o ano. O clima serrano, a neblina, o ar puro e o verde da Mata Atlântica emolduram a cidade, que ainda conta com uma ampla oferta de hospedagem e excelente gastronomia.

Alguns atrativos imperdíveis incluem o Parque Estadual de Campos do Jordão (PECJ), uma unidade de preservação ambiental situada na Serra da Mantiqueira; a Vila Capivari, bairro temático com inspiração europeia; e o Morro do Elefante, que está a 1.800 metros de altitude e oferece uma vista panorâmica da região.

Águas de Lindóia

A Estância Turística de Águas de Lindóia, na Região Turística Circuito das Águas Paulista, está a 151 quilômetros da capital paulista e é ideal para famílias que procuram diversão e relaxamento. O Balneário Municipal e o Thermas da cidade oferecem banhos especiais, massagens, piscinas com águas termais e belos jardins projetados por Roberto Burle Marx.

Conhecida como a Capital Termal do Brasil, Águas de Lindóia também oferece passeios por propriedades rurais e cavalgadas. Ranchos e sítios da região dispõem de atrações para todas as idades, incluindo um delicioso café da tarde com produtos típicos da roça, como doces de frutas regionais. A cidade também se destaca pela expressiva rede hoteleira e pelo turismo de compras, com produção de malhas, tricô, artesanato em madeira e couro, além de doces caseiros.

Cruzeiro

O Município de Interesse Turístico de Cruzeiro integra a Região Turística do Vale Histórico e está a 216 quilômetros da capital paulista. A cidade se destaca pelos encontros de balonismo que colorem os céus e pelo turismo de aventura, com trekking e montanhismo.

Entre os pontos turísticos, destacam-se o Museu Major Novaes, também conhecido como “Solar dos Novaes“, e a Fazenda Boa Vista, construída em 1805 e considerada o núcleo inicial do município. No turismo de aventura, o Pico do Itaguaré, com 2.308 metros de altitude, proporciona uma vista espetacular do Vale do Paraíba.

Cruzeiro também tem grande importância histórica por seu papel na Revolução de 1932. O Grande Túnel da Mantiqueira, inaugurado em 1882 por D. Pedro II, é um marco histórico e ponto turístico da cidade.

Iporanga

Localizada às margens do Rio Ribeira de Iguape, a cidade de Iporanga, que em tupi significa “água bonita“, está a 304 quilômetros de São Paulo e integra a Região Turística Cavernas da Mata Atlântica.

O destino é privilegiado por sua proximidade com unidades de conservação, como o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira (PETAR) e o Parque Estadual Caverna do Diabo. Conhecida como a “Capital das Cavernas“, a cidade abriga cerca de 360 cavernas catalogadas, sendo um dos principais destinos para espeleologia, rapel, boia cross, cascading, ciclismo e observação da natureza.

Itu

“O Brasil é grande, mas eu sei que Itu é maior”, assim o então ministro das Comunicações, Higino Corsetti, encerrou o seu discurso em 1973, quando um Orelhão gigante foi instalado na Praça da Matriz, em Itu. Medindo sete metros de altura, o Orelhão, além de ser um dos principais atrativos ituanos, é também um dos responsáveis pela fama da estância turística ser chamada de “a cidade dos exageros”.

Foi assim que Itu, com 168.240 habitantes e distante 99 km de São Paulo, desabrochou para o turismo no país. Isso pela quantidade de atrativos, seja em museus, igrejas, fazendas e variedade de hospedagens. No âmbito turístico, a cidade não poupa esforços. Em termos de estrutura e opções de lazer e descanso, Itu possui fazendas totalmente prontas para receber turistas por um fim de semana, bem como áreas de camping e pousadas. Além disso, muitos monumentos religiosos ituanos têm mobiliário preservado, obras sacras e pinturas que remontam à época dos pioneiros, uma vez que Itu faz parte da Região Turística Roteiro dos Bandeirantes.

Importante: Itu foi palco da primeira Convenção Republicana do país, em 1873, a chamada “Convenção de Itu”, dando início ao movimento republicano brasileiro, com a criação do PRP (o Partido Republicano Paulista). Por esse motivo, Itu é chamada de “o Berço da República”, que eclodiu somente em 15 de novembro de 1889.

Torrinha

Conhecida como a “Pérola da Serra”, Torrinha fica na Região Turística Serra do Itaqueri, a 269 quilômetros da capital. A cidade tem sua história ligada à produção de café, refletida na Estação Ferroviária de Torrinha, de 1886, restaurada e transformada em um centro cultural.

Destaque para o Café da Estação, que oferece delícias regionais, e o Mosteiro São Francisco de Assis Agromonges. Além da cultura e da religiosidade, Torrinha abriga pelo menos 52 cachoeiras, como a Cachoeira do Paraíso (85 metros de altura) e a Cachoeira do Bissoli (76 metros), ideais para banho e relaxamento.

Para quem deseja um Carnaval mais tranquilo, esses destinos em São Paulo são excelentes opções!