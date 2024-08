Setur-SP lança guia de destinos pet no Circuito das Águas Paulista

No final de semana dos dias 23, 24 e 25 de agosto, a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) lançará a 2ª edição do Guia Estado de São Paulo Destino Pet Friendly na Região Turística Circuito das Águas Paulista (https://www.sppratodos.com.br/petfriendly-circuitodasaguaspaulista). Os turistas com seus animais de estimação podem fazer seus próprios roteiros nos municípios da região que fazem parte do guia.

Formada pelos municípios de Águas de Lindóia, Amparo, Holambra, Jaguariúna, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra e Socorro, é uma das regiões do estado mais preparadas para receber o segmento, tanto pela experiência dos estabelecimentos no atendimento ao público com animais de estimação, quanto pelo número de meios de hospedagens e atrativos cadastrados no guia.

O lançamento acontecerá na tarde da sexta-feira, 23 de agosto de 2024, das 14h às 17h, no auditório do Centro Administrativo de Socorro, com presença das empresas da região que participam do guia, do setor público (Prefeituras e Secretarias Municipais de Turismo), turistas e munícipes. “Na ocasião será apresentada a 2ª edição do nosso Guia, além de capacitações para as empresas que participam do guia e linhas de crédito turístico para os empreendimentos”, informa Roberto de Lucena, titular da Setur-SP.

A programação Pet Friendly tem início na manhã de sábado com visita à Fontana di Trevi na cidade de Serra Negra, atrativo inspirado em um dos mais famosos monumentos romanos que movimenta o turismo na região. Em Socorro, os animais e seus tutores poderão praticar Turismo de Aventura como Rafting Pet, assistir ao pôr do sol em um lindo mirante e participar de “Cãominhada” pelas ruas da cidade.

Programação

Sexta-feira 23 de agosto

Evento de lançamento da 2ª edição do Guia Estado de São Paulo Destino Pet Friendly – das 14h às 17h

Local: Auditório do Centro Administrativo de Socorro

Público: empresas participantes do Guia, setor público dos municípios, turistas e munícipes

Apresentação da 2ª Edição do Guia, capacitação para empresas participantes e linhas de crédito para empreendimentos Pet Friendly

Apresentação “Socorro Destino Pet Friendly”

Jantar em estabelecimentos de alimentação indicados no Guia.

Sábado, 24 de agosto

10 – Fontana di Trevi e City Tour em Serra Negra

12:30 – Almoço em Socorro

14h – Rafting Dog em Socorro

17h – Pôr do sol e jantar na Pedra Bela Vista em Socorro

Domingo, 25 da agosto

10h – Cãominhada em Socorro

Local: Trilha do Parque da Cidade

Horário: 10h

Tempo de percurso: 1 hora