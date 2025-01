Parque em Itu (SP) é opção perfeita para um bate-volta

Que tal um passeio diferente, pertinho da capital paulista? O Parque Maeda, localizado em Itu (SP), é o destino ideal para quem busca lazer, diversão e momentos inesquecíveis em meio à natureza. Com infraestrutura completa, o parque atrai visitantes de São Paulo e região que desejam fugir da rotina urbana e aproveitar um dia repleto de atividades para toda a família.

Entre as atrações, destacam-se as piscinas com toboáguas, que garantem diversão tanto para crianças quanto para adultos. Além disso, o parque oferece brinquedos aquáticos como pedalinho e boia motorizada, passeios a cavalo, trilhas de quadriciclo e um dos maiores e mais belos jardins japoneses do Brasil.

Divulgação

Para os que apreciam vistas panorâmicas, o teleférico e o voo de helicóptero são imperdíveis. Isso sem mencionar a imponente Árvore Gigante, que conta com vários mirantes, sendo um deles a mais de 20 metros de altura, proporcionando uma vista deslumbrante da paisagem. Para chegar ao topo, é preciso encarar quase 200 degraus – uma experiência que vale cada passo!

Já para quem gosta de pesca esportiva, o Maeda é o lugar certo. O complexo dispõe de diversos espaços como o Tancão, os Tanques de Engorda, o Caiaque Fishing e os tanques tradicionais do parque, onde é possível capturar espécies variadas.

Divulgação

Sobre o parque

O Maeda conta com infraestrutura completa de lazer e hospedagem ao visitante, incluindo pesqueiro, um dos maiores restaurantes self-services do país e um dos maiores jardins japoneses do Brasil. É possível ter acesso ao Parque Maeda pelo passaporte day use. O passaporte é um pacote que já inclui o almoço, passeios como jardim japonês, árvore gigante e rodas d’água, parque aquático, pesca esportiva, passeios de trenzinho e de teleférico, pedalinho e quadriciclo. Com o passaporte day use, o almoço é à vontade com uma grande variedade de pratos quentes, comida japonesa e bebida não alcoólica. O passaporte pode ser adquirido antecipadamente pelo site.

O parque aquático do Maeda tem piscinas com toboáguas para crianças e adultos e conta com o apoio e a segurança de monitores e salva-vidas. Há, ainda, passeios a cavalo e voo de helicóptero por todo o perímetro do parque. A vista panorâmica é incrível e atrai muita gente.

Pesca esportiva e hospedagem

Para quem gosta de pesca esportiva, o Maeda é o lugar certo. O complexo de lazer tem diversos espaços para a prática da pesca, sendo eles: Tancão, Tanques de Engorda, Caiaque Fishing e tanques do próprio parque. Em todos eles é possível fisgar espécies diferenciadas em meio a uma exuberante paisagem natural, repleta de verde e ar fresco.

Para ter uma experiência ainda mais bacana e aproveitar com calma, hospede-se na Pousada Maeda. A pousada já conta com uma piscina privativa e fica ao lado do Parque Maeda. Há apartamentos e chalés para casais e famílias com banheiro, TV, frigobar e roupas de cama e banho.