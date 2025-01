Rio de Janeiro espera 6 milhões de foliões no carnaval, com 482 blocos

A Prefeitura do Rio de Janeiro planeja receber cerca de 6 milhões de foliões durante o carnaval de rua deste ano. A informação foi divulgada pela Riotur na manhã desta terça-feira (28), em um evento realizado no Centro de Operações Rio (COR), localizado na Cidade Nova, área central da capital fluminense.

Este ano, estão programados 482 blocos para desfiles nas ruas cariocas. É importante ressaltar que esse número já considera o cancelamento dos desfiles de blocos como os da cantora Lexa e Preta Gil, que estavam agendados para o circuito dos megablocos no centro da cidade.

Para garantir a segurança e a organização do evento, mais de 55 mil ambulantes se inscreveram para trabalhar durante o carnaval, com aproximadamente 15 mil recebendo as permissões necessárias para atuar de forma regulamentada.

O diretor do Centro de Operações, Marcos Belchior, destacou a implementação de tecnologia avançada no monitoramento das festividades. Serão utilizados 5 megadrones para vigiar áreas que não são cobertas pelas câmeras tradicionais do COR. Ele enfatizou que a cidade passará por uma transformação significativa após o próximo fim de semana, quando terão início os ensaios técnicos e os desfiles, além da chegada esperada de turistas por diversos meios de transporte.

Com um total de 3,8 mil câmeras instaladas pela prefeitura, mais de 500 operadores estarão encarregados de monitorar as imagens capturadas durante o período carnavalesco.

A saúde pública também é uma preocupação durante o carnaval, especialmente em relação à dengue. O secretário Daniel Soranz ressaltou que a incidência da doença costuma aumentar no verão. Ele informou que, embora os números atuais sejam menores, há uma vigilância acentuada devido ao crescimento dos casos em São Paulo e à circulação do sorotipo 3 da dengue na região. O secretário pediu a colaboração das famílias para levar crianças entre 10 e 14 anos aos postos de saúde até o dia 31 de janeiro para completar a imunização contra a doença.

Além disso, será realizada a aplicação do fumacê antes dos principais blocos e uma equipe estará verificando canteiros e monumentos em busca de possíveis focos do mosquito transmissor da dengue.

No tocante à limpeza urbana, cerca de 7,5 mil garis estarão mobilizados para garantir a limpeza das vias durante os desfiles. A Comlurb, empresa responsável pela limpeza na cidade, informou que este ano será utilizado um total de 5 mil litros de essência de eucalipto — um aumento significativo em relação aos 2 mil litros utilizados no ano anterior. Serão distribuídos também 10 mil contêineres com capacidade para 240 litros nos principais pontos da cidade.

Alexandre Campos, diretor de operações da Comlurb, anunciou que cooperativas credenciadas atuarão nos grandes blocos e que haverá fiscais do programa Lixo Zero durante todo o carnaval.

As atualizações sobre os preparativos e as medidas para o carnaval continuam sendo divulgadas conforme a data se aproxima.