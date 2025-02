TOP 10 notícias de hoje – 05/02/2025

Conheça Fábio Lopes, o líder de Governo na Câmara de Santo André

Nomeado por Gilvan Júnior, Fábio Lopes assume a liderança na Câmara Municipal, com o objetivo de fortalecer a articulação entre o Executivo e o Legislativo e impulsionar o avanço das políticas públicas na cidade

Esther Dweck celebra resultados do CNPU e prevê novo edital para 2025

Em entrevista a radialistas, ministra da Gestão e Inovação faz balanço do Concurso Público Nacional Unificado e diz que acertos e ajustes estão sendo avaliados para a segunda edição

Mutirão de Emprego oferece mais de 1.000 vagas para pessoas trans em SP

A iniciativa do Sintelmark e Prefeitura de São Paulo busca inclusão social no mercado de trabalho, com foco em operadores de contact center e outras oportunidades

Pesquisa revela o perfil dos frequentadores da Cracolândia e os desafios da recuperação

Estudo mostra que maioria dos frequentadores da Cracolândia é homem negro, 69% já internados e 90% usam crack

Dia Nacional da Mamografia

A.C.Camargo reforça importância do diagnóstico precoce. Mamografia é o principal exame no rastreamento do câncer de mama a partir dos 40 anos.

São Paulo registra queda histórica na criminalidade em 2024

Dados revelam queda de 91% nos homicídios e menor índice de roubos de veículos desde 2001

Diadema promove encontro com todos os professores da rede municipal

O prefeito Taka Yamauchi esteve presente nos eventos e deu boas notícias sobre o HTPC

STF reabre debate sobre operações policiais nas comunidades

Ação busca proteger direitos humanos e limitar violência policial nas comunidades do Rio

Motos: Veja quais modelos lideraram as vendas em janeiro de 2025

Honda CG 160 permanece como a motocicleta mais popular do país

Transporte escolar gratuito beneficia mais de 240 estudantes em Diadema

Serviço atende três EMEBs, APAE Diadema e todos os estudantes com algum tipo de dificuldade de locomoção