Esther Dweck celebra resultados do CNPU e prevê novo edital para 2025

“Estamos muito felizes e ansiosos com a chegada dos novos servidores”, comemorou a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, durante entrevista ao “Bom dia, Ministra”, desta quarta-feira (5/02). O resultado do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), que ofereceu 6.640 vagas em mais de 20 órgãos e entidades do Governo Federal, foi anunciado na terça-feira (4) e representa o que ela considera uma “inovação“ na gestão pública, especialmente por se tratar de uma “contratação tão grandiosa em um único certame”. Mais de um milhão de pessoas fizeram as provas. Os aprovados representam 908 cidades nas cinco regiões e nas 27 Unidades Federativas.

O CPNU representa a reposição de quadros do Executivo, além de oferecer novas carreiras e oportunidades a quem deseja trabalhar na administração pública. Incrementa, inclusive, a qualidade dos serviços oferecidos. “A gente acha que trabalhar no serviço público federal é, na verdade, uma vocação, que você vem para servir à população, fazer a diferença, fazer com que a gente tenha um serviço público que seja cada vez mais a cara do Brasil”, definiu Esther.

NOMEAÇÕES – A ministra esclareceu que a convocação e a nomeação dependem da aprovação da Lei Orçamentária Anual pelo Congresso Nacional, prevista para 10 de março. “Se for nessa data, não interfere no calendário porque a gente agora deve homologar o Bloco 8, do nível médio, onde não há curso de formação”. A ministra aproveitou para reforçar que todos os convocados para fazerem o curso de formação têm até esta quarta, 5 de fevereiro, para confirmar a participação nesta primeira chamada. “A gente tem uma segunda rodada no dia 11 de fevereiro. Depois, uma terceira dia 18 de fevereiro. Para cada uma, a pessoa tem dois dias para confirmar”. Só então, em 28 de fevereiro, são encerradas as listas finais dos blocos 1 a 7, e começam a ser chamados aqueles para os quais não há curso de formação, no início de abril”. O concurso tem validade de um ano, prorrogável por mais um.

NOVO EDITAL – E há novas oportunidades no horizonte, com a previsão de lançamento de um novo edital no primeiro semestre de 2025. “Teremos outras oportunidades. Que ninguém se desanime, pois, em breve, teremos novos concursos”, garantiu a ministra. Segundo a chefe da pasta, está sendo elaborado um relatório para avaliar acertos e ajustes necessários. O que for positivo será replicado na segunda edição, como a nova regra que prevê a realização de uma prova excepcional em caso de qualquer eventualidade que atinja um percentual mínimo de candidatos, como ocorreu na tragédia climática do Rio Grande do Sul, no ano passado.

NOVAS CARREIRAS – O novo concurso deve incluir duas novas carreiras nas áreas de defesa, justiça e segurança. “A gente já tem 750 vagas propostas e pretendemos criar mais 750, com previsão para o Ministério da Defesa e para o GSI (Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República)”. A segunda carreira seria voltada para o desenvolvimento socioeconômico, mais transversal e pautada na discussão de desenvolvimento regional, desenvolvimento agrário, econômico e indústria. “Acho que essas duas carreiras vão atrair muita gente, porque são novas e têm uma média salarial intermediária, bastante atrativa”.

CAIXA POSTAL – A Caixa Postal GOV.BR é uma ferramenta de acesso aos serviços de governo recém-lançada, uma maneira de o cidadão armazenar e assegurar a veracidade das informações que recebe do governo. “Esse é o objetivo: melhorar a comunicação e ter um lugar de armazenar, como também de a pessoa checar se uma informação é verdadeira. A nossa ideia é que qualquer mensagem seja personalizada e chegue na sua caixa de mensagens”, explica Esther Dweck.

IDENTIDADE NACIONAL – Em outro tema da conversa com radialistas, a ministra Esther Dweck ressaltou as características da Carteira de Identidade Nacional, que garante mais segurança, evita fraudes e usa o CPF como referência universal dos brasileiros. Mais de 19 milhões de unidades já foram emitidas pelo país e a primeira via é gratuita. “Vamos ter uma base biométrica única a partir da carteira de identidade nacional, o que vai, de fato, nos permitir conhecer todos os brasileiros e brasileiras. A lógica da base biométrica é saber se a pessoa é ela mesmo. Então, quando alguém apresenta um documento, a gente terá um aplicativo que vai checar o QR Code para avaliar se foi fraudado ou roubado.

