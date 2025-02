Resultados do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) serão divulgados hoje (4)

O Ministério da Gestão está programado para anunciar, nesta terça-feira (4), às 10h, os resultados finais do Concurso Público Nacional Unificado (CNU), conhecido como o “Enem dos Concursos”. Este concurso visa selecionar candidatos para diversas carreiras no serviço público, oferecendo um total de 6,6 mil vagas e atraindo cerca de 2,1 milhões de inscritos.

A divulgação incluirá as listas de aprovados e convocados para cursos de formação, cuja duração varia entre 140 e 580 horas, com modalidades presenciais e híbridas. Para candidatos aos cargos de nível médio, esta lista será considerada definitiva, enquanto os concorrentes às vagas de nível superior nos blocos de 1 a 7 ainda poderão esperar por novas classificações ao longo do mês.

Os resultados poderão ser acessados na área do candidato no site da Cesgranrio, a banca organizadora do certame. Os participantes terão a oportunidade de consultar seu desempenho individual em cada cargo ao qual se inscreveram, além de visualizar 173 listas de classificação organizadas por cargo e bloco, que demonstrarão suas posições em relação aos demais concorrentes.

Além disso, serão publicadas as listas de convocação para os cursos de formação, informando quais candidatos foram selecionados para cada função que requer essa etapa adicional. Essa informação é crucial para que os candidatos possam monitorar seu desempenho e entender os próximos passos do processo seletivo.

O resultado final do CNU estava inicialmente previsto para ser divulgado no dia 11 de fevereiro; no entanto, a data foi antecipada devido a uma decisão judicial que reintegrou cerca de 32 mil candidatos que haviam sido eliminados do concurso.

Os candidatos participaram de uma única prova para concorrer a múltiplos cargos dentro da mesma área temática, devendo ordenar suas preferências durante o processo de inscrição.

Cursos de Formação

No total, 2.305 candidatos serão aceitos nas nove carreiras que requerem curso de formação. A primeira lista de classificação será divulgada hoje, com um prazo até o dia 5 para que os aprovados confirmem seu interesse na participação. Uma segunda lista será publicada em 11 de fevereiro e uma terceira em 18 de fevereiro. Os participantes convocados devem manifestar seu interesse na continuidade do processo até o dia seguinte à convocação.

É importante destacar que cada candidato poderá participar apenas de um curso de formação. A confirmação do interesse deve ser feita uma única vez; caso contrário, o participante será eliminado da disputa para o cargo correspondente e das opções inferiores na sua lista de preferência.

Candidatos convocados receberão 50% da remuneração inicial prevista para o cargo durante o período do curso, exceto os servidores públicos que poderão optar por manter seus salários atuais. A maioria dos cursos ocorrerá em Brasília (DF) e serão ministrados pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) e pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos (Cebraspe).

O objetivo da formação é desenvolver competências técnicas e gerenciais essenciais para o desempenho das funções públicas. Durante o curso, os matriculados deverão cumprir diversas obrigações, incluindo frequência regular às aulas e atividades programadas.

Reintegração dos Candidatos

A reintegração dos mais de 32 mil candidatos ao CNU ocorreu em novembro por duas razões principais: assegurar a correção das provas escritas para aqueles que concorrem a vagas reservadas a negros e cancelar a eliminação dos participantes que não preencheram corretamente as formas de identificação nos gabaritos.

As provas do CNU foram realizadas em 18 de agosto de 2024 após um adiamento devido às enchentes no Rio Grande do Sul. Este concurso inédito centralizou em um único processo seletivo todos os concursos autorizados para contratação no governo federal.

Principais Datas