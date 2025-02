Conheça Fábio Lopes, o líder de Governo na Câmara de Santo André

O prefeito de Santo André, Gilvan Júnior, oficializou, nesta terça-feira (4), a nomeação do vereador Fábio Lopes (Cidadania) como novo líder de Governo na Câmara Municipal. O anúncio ocorreu após reunião no Paço Municipal e reforça a estratégia da administração em manter alinhamento político com o Legislativo.

Para Gilvan Júnior, a escolha de Fábio Lopes representa um reforço na articulação entre Executivo e Legislativo. “O Fábio Lopes é um vereador experimentado, com expressiva votação e grande capacidade de articulação. Ele é um parceiro de primeira hora da nossa gestão, e tenho convicção de que fará um excelente trabalho como líder de Governo”, destacou o prefeito.

O prefeito de Santo André, Gilvan Júnior e o vereador Fábio Lopes (Cidadania)

(Eduardo Merlino/PSA)

Reeleito para o segundo mandato, Fábio Lopes falou sobre a nomeação e destacou sua satisfação com o novo desafio. Em suas palavras, o vereador expressou gratidão pela confiança do prefeito e reafirmou seu compromisso em contribuir ativamente para o progresso da cidade. “Recebo com imensa gratidão às palavras do prefeito Gilvan Júnior e reforço meu compromisso de honrar essa confiança com muito trabalho e dedicação. Sob sua liderança exemplar, Santo André segue no caminho do progresso, e estarei sempre à disposição para defender os interesses de nossa cidade com lealdade e comprometimento,” declarou Lopes.

Em relação ao papel que assumirá, o vereador ressaltou a importância da harmonia entre os poderes para a continuidade do desenvolvimento de Santo André. “Com muita honra, assumo mais esse grande desafio na minha trajetória pública. Serei o maior defensor do Governo Gilvan na Câmara. A harmonia entre os poderes é fundamental para que Santo André continue crescendo,” completou o parlamentar, evidenciando seu comprometimento com a governabilidade do município.

Projetos de Lei em Destaque

Como parte do seu mandato, Fábio Lopes também apresentou novos Projetos de Lei com impacto direto na qualidade de vida da população andreense:

Controle de Ruídos Excessivos : Regulamenta os ruídos sonoros excessivos causados por escapamentos de motocicletas e veículos, visando mais tranquilidade para os moradores.

: Regulamenta os ruídos sonoros excessivos causados por escapamentos de motocicletas e veículos, visando mais tranquilidade para os moradores. Dia das Artes Marciais : Propõe a inclusão do dia 30 de agosto no Calendário Oficial do Município para valorizar a prática esportiva e seus valores.

: Propõe a inclusão do dia 30 de agosto no Calendário Oficial do Município para valorizar a prática esportiva e seus valores. Cobrança de Custos Operacionais do DET: Autoriza a cobrança de custos do Departamento de Engenharia de Tráfego (DET) em eventos que demandam suporte viário, garantindo eficiência nos recursos públicos.

Demandas Prioritárias para Santo André

Além dos projetos de lei, o vereador elencou uma série de demandas para melhorias estruturais e urbanas na cidade:

Infraestrutura no Bairro Campestre : Melhoria na drenagem, pavimentação e infraestrutura viária para evitar alagamentos.

: Melhoria na drenagem, pavimentação e infraestrutura viária para evitar alagamentos. Limpeza e Desratização na Travessa Catolé : Solicitação de limpeza e capinação de terrenos para garantir segurança sanitária.

: Solicitação de limpeza e capinação de terrenos para garantir segurança sanitária. Revitalização da Praça Lisboa : Requalificação do espaço público com novos equipamentos para idosos e pergolados.

: Requalificação do espaço público com novos equipamentos para idosos e pergolados. Regulamentação do Moto Táxi : Proposta para legalizar o serviço, ampliando a segurança e a organização do setor.

: Proposta para legalizar o serviço, ampliando a segurança e a organização do setor. Reedição do Programa “EMHAP em Dia”: Sugestão de retomada do programa para apoio a mutuários e fortalecimento da autarquia municipal.

Com a nomeação de Fábio Lopes para a liderança do Governo na Câmara Municipal de Santo André, a gestão de Gilvan Júnior reforça sua estratégia de governabilidade e consolida o alinhamento entre o Executivo e o Legislativo. A escolha de um vereador com ampla experiência política e capacidade de articulação é vista como um passo crucial para fortalecer a governança municipal e garantir a efetividade das propostas do prefeito.

A expectativa é que essa sinergia possibilite a implementação de projetos estruturais e sociais, impulsionando melhorias significativas em áreas essenciais como infraestrutura, saúde e educação. Com a nova liderança, a administração busca garantir maior eficiência na execução de suas ações, fortalecendo a confiança da população nas ações do Governo Municipal.