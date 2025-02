Motos: Veja quais modelos lideraram as vendas em janeiro de 2025

Conforme os dados divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), a Honda CG 160 permanece como a motocicleta mais popular do país, com impressionantes 34.516 unidades emplacadas somente no mês de janeiro. Este número representa uma diferença significativa de 13.855 motos em relação à segunda colocada, a Honda Biz, que contabilizou 20.661 vendas.

No total, o mercado brasileiro registrou a venda de 151.952 motocicletas em janeiro de 2025, apresentando um leve aumento de 0,02% em comparação ao mês anterior, quando foram emplacadas 151.925 unidades.

Abaixo, segue a lista das dez motos mais vendidas no primeiro mês do ano:

Honda CG 160: 34.516 unidades

Honda Biz 125: 20.661 unidades

Honda Pop 110i ES: 16.490 unidades

Honda NXR 160 Bros: 13.190 unidades

Honda CB 300F Twister: 5.001 unidades

Honda PCX 160: 4.105 unidades

Yamaha Lander 250: 3.272 unidades

Yamaha YBR 150: 3.261 unidades

Honda Elite 125: 2.923 unidades

Yamaha Crosser 150: 2.885 unidades

Embora as seis primeiras posições tenham permanecido inalteradas em relação ao mês anterior, houve mudanças nas posições subsequentes. A Yamaha Lander 250 avançou para a sétima posição ao superar a Yamaha Fazer 250 (FZ25). Além disso, a Honda YBR 150 ascendeu da décima para a oitava posição, enquanto a XRE 190 foi deslocada para fora do top ten.

A inclusão da Elite 125 na lista das mais vendidas é um indicativo do crescente interesse do consumidor por modelos de motocicletas que atendem à demanda por mobilidade individual. O presidente da Fenabrave, Arcelio Júnior, comentou sobre este fenômeno: “O segmento de motocicletas está progredindo impulsionado pelo setor de serviços e pela busca cada vez maior por alternativas de transporte individuais; esperamos que esses dados continuem a promover o crescimento do setor em 2025”.

Em termos de participação no mercado, as principais marcas mostraram os seguintes resultados em vendas no ano de 2024: