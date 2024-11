No Brasil, produção de motos cresce

Apesar das adversidades climáticas que assolam a região do Polo Industrial de Manaus, o setor de produção de motocicletas mantém uma perspectiva positiva para 2024. A meta é alcançar a fabricação de 1,72 milhão de unidades até o final do ano, um aumento considerável frente às previsões iniciais.

De acordo com dados da Associação dos Fabricantes de Motocicletas e Similares (Abraciclo), entre janeiro e outubro de 2024, a produção atingiu 1,478 milhão de motocicletas, marcando um recorde não visto em mais de uma década. Este número representa um aumento de 11,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, mesmo em meio a uma seca severa que afeta a região.

O desempenho mensal também foi notável: somente em outubro, foram produzidas 154.990 motos, refletindo um crescimento de 17,9% em comparação ao mesmo mês de 2023. Este é o melhor resultado para outubro desde 2013.

A seca na região não impediu que as projeções fossem revisadas positivamente. Inicialmente, a previsão era de fabricar 1,69 milhão de unidades. No entanto, a nova meta representa um acréscimo de 9,2%, destacando o otimismo das empresas associadas à Abraciclo no Polo Industrial.

“O mercado tem mostrado uma aceitação significativa pelos produtos oferecidos”, afirmou Marcos Bento, presidente da Abraciclo. Ele ressaltou que atingir essa nova meta colocará o setor em seu melhor desempenho desde 2011, quando foram produzidas mais de 2 milhões de motocicletas.

No panorama nacional, as motocicletas de baixa cilindrada continuam a dominar o mercado. Modelos com até 160 cm³ representam 78% da produção total e quase 64% das vendas entre janeiro e outubro deste ano. A Honda CG 160 lidera esse segmento com mais de 367 mil unidades vendidas no período mencionado, seguida pela Honda Biz com mais de 234 mil unidades.

Ao todo, o mercado brasileiro registrou o emplacamento de cerca de 1,577 milhão de motocicletas zero quilômetro até outubro deste ano, representando um crescimento substancial de quase 20% em relação ao ano anterior.