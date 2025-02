São Paulo registra queda histórica na criminalidade em 2024

Os dados recentes apresentados pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo revelam uma significativa melhora nos índices de criminalidade na capital paulista, destacando 2024 como um ano de recordes. A cidade experimentou os menores números de homicídios e roubos de veículos desde o início da série histórica, em 2001.

De acordo com o prefeito Ricardo Nunes, esse avanço é resultado de uma estratégia que combina investimentos robustos em tecnologia, aumento e treinamento do efetivo policial, além de uma colaboração estreita com o Governo do Estado. “A união entre as iniciativas da Prefeitura e as ações do Governo Estadual tem potencializado o trabalho da Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Civil Metropolitana, resultando em um cenário mais seguro para a população”, enfatizou Nunes.

A análise dos dados mostra uma queda impressionante de quase 91% no número de homicídios desde 2001. Naquele ano, foram registrados 5.463 assassinatos, enquanto em 2024 esse número caiu para 498, representando uma redução de 18 ocorrências em comparação a 2023.

Além disso, a cidade alcançou um marco histórico ao registrar a menor quantidade de roubos de veículos desde que os dados começaram a ser coletados. Em abril deste ano, foram registrados apenas 922 casos, uma diminuição de 24% em relação aos 1.213 ocorridos no mesmo mês do ano anterior e uma redução total de 79% comparado aos 4.415 roubos em 2001.

O investimento na área da segurança foi significativo, com a Prefeitura destinando R$ 1,3 bilhão para a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU) em 2024 e prevendo um orçamento próximo a R$ 1,7 bilhão para 2025. Essas alocações têm permitido a implementação de diversas ações estratégicas para fortalecer a segurança na metrópole.

Dentre as iniciativas está o reforço na Guarda Civil Metropolitana (GCM), que agora conta com cerca de 7.400 agentes e 610 novas viaturas equipadas com tecnologias avançadas para otimizar o patrulhamento contínuo e oferecer respostas mais rápidas às demandas da população.

Um dos projetos inovadores introduzidos é o Programa Smart Sampa, que consiste em um extenso sistema de câmeras inteligentes. Com aproximadamente 23 mil câmeras distribuídas por todas as regiões da cidade e operando ininterruptamente através da Central de Monitoramento da GCM, o programa tem se mostrado eficaz. Em seus primeiros sete meses, contribuiu para a captura de 586 foragidos, prendeu 1.787 criminosos em flagrante e localizou 31 pessoas desaparecidas.

O prefeito Nunes acrescentou: “A criminalidade tem apresentado uma queda significativa e continuará nesse caminho devido ao aumento das operações policiais na cidade através da Operação Delegada. Essa integração entre o governo estadual e municipal está possibilitando não apenas a redução dos índices criminais, mas também proporcionando maior tranquilidade à população, impulsionando a economia local ao incentivar investimentos e a geração de empregos”.

Em um panorama mais amplo, observa-se que os crimes na região central também têm registrado uma queda consistente nos últimos meses. Em 2024, houve uma diminuição de 19,2% nos casos de roubos e furtos nesta área, com as forças de segurança evitando cerca de 17.855 crimes desse tipo em comparação ao ano anterior. O total de ocorrências na região caiu de 93.024 para 75.169.