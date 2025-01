Smart Sampa: Programa de monitoramento aumenta segurança em São Paulo

No ano corrente, o programa de monitoramento Smart Sampa, considerado o maior do Brasil, alcançou resultados expressivos em ações de segurança pública. Em apenas seis meses, o sistema colaborou para a recaptura de 429 indivíduos condenados por crimes graves, incluindo assassinatos e estupros, além de facilitar a detenção em flagrante de 1.644 pessoas envolvidas em delitos como furto e tráfico de drogas.

Desde o início de 2025, as capacidades do Smart Sampa foram ainda mais evidentes, com o reconhecimento de 115 criminosos procurados pela Justiça e a prisão em flagrante de outros 180, resultando em uma média diária de aproximadamente 20 detenções. Essa eficiência no combate ao crime foi um dos principais objetivos da Prefeitura de São Paulo, que busca aumentar a segurança na cidade.

O programa não se limita apenas à prisão de foragidos; também auxiliou na localização de 30 pessoas desaparecidas desde seu início, sendo duas delas encontradas apenas neste ano. A implementação do Smart Sampa faz parte de um investimento significativo da administração municipal, que destinou R$ 1,3 bilhão para a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU) em 2024 e projeta quase R$ 1,7 bilhão para o orçamento de 2025.

Um caso emblemático ocorreu na última sexta-feira (10), quando um estuprador condenado a 73 anos foi capturado após ser identificado pelas câmeras do sistema enquanto trafegava com uma bicicleta de carga na Rua Florêncio de Abreu, no Centro da capital. A prisão ocorreu nas proximidades, demonstrando a eficácia do monitoramento em tempo real.

O Smart Sampa opera com cerca de 23 mil câmeras inteligentes espalhadas por pontos estratégicos da cidade, incluindo entradas e saídas. Destes equipamentos, 4 mil são equipados com tecnologia de reconhecimento de placas. O sistema utiliza algoritmos avançados para leitura automática e identificação facial, além de emitir alertas para invasões e outras situações potencialmente ameaçadoras.

Uma das inovações mais recentes do programa foi a integração ao banco de dados do Governo Federal para identificar veículos roubados ou furtados. Antes dessa atualização, o sistema já utilizava informações da Secretaria da Segurança Pública e dados sobre desaparecidos da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Essa integração promete aumentar a agilidade das operações realizadas pela Guarda Civil Metropolitana (GCM).

Com essas iniciativas, o Smart Sampa reafirma seu compromisso com a segurança pública e destaca-se como uma ferramenta crucial para as autoridades no combate ao crime e na proteção dos cidadãos paulistanos.