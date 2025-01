Câmeras do Smart Sampa começam a ler placas para identificar veículos roubados  

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU), firmou um termo de cooperação com o Ministério da Justiça que permitirá a integração do Programa Smart Sampa à Plataforma Integrada de Operações e Monitoramento de Segurança Pública, conhecida como Córtex. Essa colaboração visa o acesso ao banco de dados do governo federal, especificamente para a identificação de veículos roubados ou furtados circulando na cidade.

Com essa nova medida, o Smart Sampa, que já tinha acesso aos registros de procurados e foragidos da Secretaria de Segurança Pública do Estado e aos dados sobre pessoas desaparecidas mantidos pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, ampliará sua capacidade de monitoramento e resposta a incidentes.

O prefeito Ricardo Nunes destacou que a Central Smart Sampa representa uma revolução na segurança pública, afirmando que com a expansão contínua do sistema, o espaço para criminosos será cada vez mais restrito. Ele enfatizou que na capital paulista, os infratores não encontrarão refúgio.

A partir de agora, ao identificar um veículo registrado como roubado ou furtado por meio das câmeras do programa, um alerta será gerado automaticamente para a central. Essa comunicação imediata permitirá que as equipes em campo atuem rapidamente, resultando em abordagens eficazes, prisões dos condutores e apreensões dos veículos suspeitos.

A nova integração promete aumentar a eficiência das ações da Guarda Civil Metropolitana (GCM), potencializando os resultados já alcançados pelo Smart Sampa no combate à criminalidade.

Considerado um dos mais avançados sistemas de monitoramento por câmeras do Brasil, o Smart Sampa conta com aproximadamente 20 mil câmeras instaladas em locais estratégicos da cidade, das quais cerca de 4 mil possuem tecnologia para reconhecimento de placas. Esse aparato abrange todas as regiões da metrópole, incluindo as principais entradas e saídas do município.

Além das funcionalidades voltadas para o reconhecimento de placas, o sistema incorpora algoritmos que possibilitam alertas em caso de invasão e reconhecimento facial. Essas tecnologias avançadas são fundamentais para que os agentes identifiquem rapidamente procurados pela Justiça ou possíveis ameaças à segurança pública.

O projeto também promove a integração com diversas entidades do serviço público, como SAMU e as polícias Militar e Civil, buscando agilidade no atendimento ao cidadão.

Desde sua implementação, o Programa Smart Sampa já contribuiu significativamente para a segurança da população. Até o momento, foram localizadas 29 pessoas desaparecidas e realizadas mais de 1.532 prisões em flagrante, além da captura de mais de 380 foragidos da Justiça. Para mais informações sobre o programa, acesse o portal dedicado ao Smart Sampa.

Outra ferramenta importante utilizada pela Secretaria Municipal de Segurança Urbana é o Programa Dronepol. Com 49 drones em operação equipados com câmeras de alta definição, esses dispositivos auxiliam a GCM na localização de pontos críticos como esconderijos de drogas e no monitoramento de grandes eventos. Desde sua adoção, quase 500 pessoas foram presas em operações respaldadas por essas tecnologias inovadoras.