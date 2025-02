Diadema promove encontro com todos os professores da rede municipal

A Secretaria de Educação de Diadema promoveu, nesta segunda e terça (3 e 4/02) encontros com todos os professores da rede municipal de ensino. Participaram profissionais da rede direta, da rede conveniada e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), totalizando cerca de 2.200 educadores, que lotaram o Centro Cultural Okinawa do Brasil e o auditório da Fundação Florestan Fernandes. O objetivo dos encontros foi dar as boas-vindas, marcar o início do ano letivo e levar a todos a nova concepção da secretaria, cujo foco é uma escola humanizada, que valoriza os professores e enxerga a criança de forma integral, em todas as suas dimensões.

O prefeito Taka Yamauchi esteve presente e destacou o importante papel dos profissionais: “são os professores que fazem a diferença no nosso município, vocês são os responsáveis pelo futuro do nosso país. Queremos chegar em 2028, olhar para trás e ver que fizemos a educação avançar em Diadema, e para isso vamos trabalhar incansavelmente”. Ele anunciou que o Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), que até agora era realizado predominantemente de forma presencial nas escolas, muitas vezes à noite, vai poder ser feito de forma online, ficando a cargo das escolas e dos próprios educadores se organizar da maneira que for mais conveniente. O anúncio arrancou aplausos efusivos e grande comemoração entre os professores, que há tempos pleiteavam o formato online.

O secretário de Educação, Felipe Sigollo, acrescentou que a pasta vai investir muito em formação continuada e que vai procurar visitar todas as unidades escolares nos próximos meses. “Queremos conhecer de perto o dia a dia e a realidade de cada escola. Vamos fazer uma gestão conjunta e estamos à disposição para ajudar no que for preciso.”

Entendendo melhor a criança

Houve ainda palestras com temas dirigidos a cada público. Para os professores da rede direta, por exemplo, os palestrantes Kátia Tavares, Mestre em Educação, Especialista em desenvolvimento cognitivo e aprendizagem mediada, e Severino Antônio, Doutor em Educação pela UNICAMP e Conselheiro do Instituto Alana, com mediação de Fernanda Mota, diretora do Departamento de Formação da secretaria de Educação, falaram sobre como receber as crianças no início do ano letivo, a importância do acolhimento e do tratamento humanizado e a criação de uma relação de confiança entre professor e aluno, entre outros temas. “A escola muitas vezes é a maior referência para a criança, já que muitos vivem em condições familiares difíceis e em situação de vulnerabilidade social. Por isso, o papel do professor é tão importante nesse contexto, e é preciso saber ouvir a criança e entender como ela enxerga o mundo à sua volta”, explicou Severino. “Aprender a ouvir a nossa criança interior é um exercício que precisamos fazer para melhor compreender os nossos estudantes e criar com eles uma conexão”, completou Kátia.

Já os profissionais das creches da rede conveniada, agentes de apoio e estagiários assistiram à palestra da Prof.ª Dra. Marta Regina Paulo da Silva, professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, especialista em educação na primeira infância. Ela abordou, entre outros assuntos, como construir uma relação de empatia com bebês e crianças por meio do entendimento das suas necessidades, do acolhimento, escuta e afeto. “É importante construir um vínculo de confiança com a criança, e isso se faz com atenção a detalhes, como a forma como nos posicionamos, a expressão facial, o jeito de falar, de escutar, os gestos e cuidados ao tocá-las.”

A professora de Educação Infantil Karen Perez, da EMEB Tiradentes, aprovou o evento. “Gostei muito da recepção calorosa, dos cuidados na preparação, da comunicação e o modo como fomos recebidos. E o conteúdo trazido pelos palestrantes tem tudo a ver com as ações da nossa rede. Estou com uma expectativa muito boa para este ano.” Para a Coordenadora Pedagógica da Creche Frei Ambrósio, Amanda Cristina Santos, o encontro foi muito acolhedor e positivo: “é importante recebermos essas informações no início do ano letivo para poder receber as crianças da melhor forma possível e estabelecer uma parceria da creche com as famílias”.