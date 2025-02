Transporte escolar gratuito beneficia mais de 240 estudantes em Diadema

Em Diadema, 241 estudantes da rede municipal contam com transporte escolar gratuito para fazer o trajeto casa – escola – casa, obedecendo critérios que atendem a todas as legislações e obrigações estabelecidas em lei. Uma delas determina que os municípios deverão prover transporte gratuito a todos os estudantes que residem a mais de 2 Km da unidade escolar onde estudam.

Contam com esse serviço todos os estudantes da EMEB Ministro Francisco Quintanilha Ribeiro, com 7 micro-ônibus, e todos os que residem a mais de 2 km das EMEBs Cândido Portinari e Florestan Fernandes, no Sítio Joaninha, com 6 e 3 micro-ônibus, respectivamente. Além disso, a Secretaria de Educação faz o transporte por meio de micro-ônibus e vans de todos os estudantes com algum tipo de deficiência que afete a mobilidade e têm dificuldade para chegar à escola. A prefeitura atende também à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Diadema, realizando o transporte de todos os alunos da instituição por meio de parceria com empresa privada.

Hoje, todos os estudantes que necessitam ou têm direito ao transporte escolar gratuito são atendidos na cidade, mas, mesmo assim, a frota de veículos deverá ser ampliada em breve, já que dos 27 micro-ônibus, 12 estão passando por manutenção e deverão voltar a rodar assim que possível.

Para obter informações sobre o transporte escolar gratuito, envie um e-mail para [email protected] ou ligue para (11) 4044 4161.

Cuidados na contratação de transporte particular

Para os pais que decidem contratar um serviço de transporte particular, alguns cuidados são necessários, como solicitar recomendações sobre o motorista a pessoas que já utilizaram o serviço e checar as informações com a Secretaria de Mobilidade e Transportes, responsável pela concessão do alvará e fiscalização, ou o Sindicato dos Transportadores de Escolares de Diadema. De acordo com o Procon Diadema, o transporte ilegal (não regularizado) deve ser recusado, pois pode colocar em risco a vida da criança. É importante estar atento às credenciais do condutor, vistoria do veículo, acompanhantes adultos, como é feito o embarque e desembarque, ajuda para atravessar a rua e outros cuidados com as crianças. Importante também avaliar as condições de higiene, conforto e segurança do veículo, cintos de segurança para todos os ocupantes e limite da abertura das janelas (que não deve ultrapassar 10 cm).

Confira todos os detalhes sobre a contratação do transporte aqui: https://portal.diadema.sp.gov.br/saiba-o-que-avaliar-na-contratacao-do-transporte-escolar/