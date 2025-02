TOP 10 notícias de hoje – 04/02/2025

Santo André anuncia saída de quatro jogadores em meio à má fase

Com time na vice-lanterna do Paulista A2, Ramalhão busca a retomada na competição com jogadores 100% compromissados.

Ligue 180, do Ministério das Mulheres, recebeu 750,7 mil denúncias de violência em 2024

A violência psicológica liderou as estatísticas com um total de 101.007 denúncias registradas

Carnaval de SP: Blocos pedem medidas contra clima extremo para garantir segurança

Os organizadores do movimento alertam que as temperaturas podem ultrapassar os 39°C durante o período carnavalesco

Jardim Pantanal, em SP, sofre com alagamentos históricos

Prefeitura planeja obras de drenagem e compensações financeiras para moradores

Inscrições para o Fies 2025 se encerram em 7 de fevereiro

O programa financia mensalidades em instituições privadas

CPNU: confira os resultados do maior concurso público da história do Brasil

Candidatos poderão acessar as notas individuais e a convocação para o curso de formação, se for o caso. Resultados do Bloco 8 (nível médio) é definitivo. Para o Bloco 7, lista é provisória, com resultado final previsto para 28/2

São Paulo intensifica vigilância contra a febre amarela e reforça importância da vacinação

No estado de São Paulo, já foram confirmados nove casos em humanos, e a vacinação é a forma mais eficaz de evitar a doença

Instituto Butantan dá recomendações do que fazer ao encontrar um escorpião

Aracnídeos foram responsáveis por mais de 200 mil acidentes no país em 2023; a maioria dos casos foram no estado de São Paulo

Governo de SP anuncia investimentos em drenagem e infraestrutura hídrica

Cerca de R$ 64 milhões estão disponíveis no Fundo Estadual de Recursos Hídricos para investimento nessa frente. Semil e SP Águas apoiarão na estruturação técnica dos projetos.

Neymar aparece no BID e fica livre para reestrear pelo Santos

Novo camisa 10 do Peixe foi registrado no BID e está inscrito no Paulistão; astro deve entrar no segundo tempo da partida desta quarta (5)