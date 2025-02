Inscrições para o Fies 2025 se encerram em 7 de fevereiro

O prazo para inscrições no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) se estende até o dia 7 de fevereiro, com mais de 112 mil vagas previstas para serem oferecidas em 2025, conforme informações do Ministério da Educação (MEC).

A partir desta terça-feira (4), os interessados podem se inscrever para o programa referente ao primeiro semestre. O MEC anunciou a disponibilização de 67.301 vagas neste início de ano.

As inscrições devem ser realizadas pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, acessível através do site do governo federal, e permanecerão abertas até a próxima sexta-feira (7). O resultado das seleções será divulgado no dia 18 de fevereiro.

Segundo o MEC, a previsão é que ao longo de 2025 sejam abertas um total de 112.168 novas oportunidades no programa.

Entendendo o Fies

O Fies oferece aos estudantes a possibilidade de utilizar suas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para obter financiamento das mensalidades em instituições privadas de ensino superior. Diferentemente do Programa Universidade para Todos (Prouni), que concede bolsas, o Fies opera como um empréstimo, que deve ser quitado após a conclusão do curso, com pagamentos proporcionais à renda do estudante.

Critérios para Inscrição

Para se candidatar ao Fies, os interessados devem atender aos seguintes requisitos:

Ter participado de alguma edição do Enem a partir de 2010;

Obter uma pontuação média igual ou superior a 450 nas quatro áreas do exame (Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens e Matemática) e ter nota maior que zero na redação;

Apresentar renda familiar mensal bruta per capita entre 1 e 3 salários mínimos.

Como realizar a Inscrição?

As inscrições para o Fies ocorrem semestralmente antes do início das aulas. Para participar, o aluno deve seguir estes passos:

Acessar http://fies.mec.gov.br.

Clicar em “Minha Inscrição” e selecionar “Fazer Cadastro”.

Inserir os dados da conta “gov.br” (CPF e senha).

Analisar as opções de cursos disponíveis e selecionar até três alternativas. As escolhas podem ser alteradas até o encerramento do período de inscrições.

Compreendendo a IES

No processo de busca por cursos, é necessário preencher o campo referente à “IES”, que se refere à instituição de ensino superior. Portanto, o candidato deve informar o nome da faculdade ou universidade onde deseja estudar.