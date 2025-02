Instituto Butantan dá recomendações do que fazer ao encontrar um escorpião

Com os acidentes causados por escorpiões se tornando cada vez mais frequentes no Brasil, é necessário evitar situações que permitam a ocorrência e a proliferação desses animais. Se, mesmo assim, eles surgirem pelo caminho, saber o que fazer e o que não fazer pode ser determinante para evitar a picada.

Os escorpiões foram responsáveis por 134 óbitos e por 202.324 acidentes no país em 2023, segundo o Sistema de Informação de Agravos e Notificação (Sinan) do Ministério da Saúde. O estado de São Paulo continua sendo o maior notificador de acidentes escorpiônicos, com 48.651 em 2023.

“Os escorpiões são animais sinantrópicos, ou seja, permanecem próximo dos humanos por terem se adaptado bem ao ambiente urbano, principalmente porque ele oferece os quatro As: água, alimento, abrigo e acesso. Tendo essas quatro condições, eles acabam se instalando, se reproduzindo e se proliferando”, explica a assistente técnica de pesquisa científica e tecnológica do Biotério de Artrópodes do Instituto Butantan, Denise Maria Candido.

A água é importante para o aracnídeo se hidratar, e ele a encontra nas áreas molhadas das casas, como lavanderia e banheiros. Residências com lixo acumulado dentro ou nos arredores atraem escorpiões porque lá eles encontram sua comida – baratas, pequenos insetos e vertebrados. Acúmulo de entulho e de objetos, de caixas sem tampa, e de móveis encostados em paredes tornam-se abrigos para esses artrópodes, que se escondem no escuro durante o dia por serem animais noturnos.

Mas como eles entram em casa? O acesso vem, geralmente, por ralos, calhas, tubulação e caixas de fiação sem vedação. Altamente adaptativos, escorpiões podem subir até mesmo em andares mais altos de prédios por tubulações ou paredes texturizadas.

O que fazer ao ver um escorpião

As autoridades de saúde só indicam tentar capturar um escorpião se você se sentir seguro e protegido. Nesse caso, você vai precisar de luvas específicas ou de um objetivo longo e fino, de superfície lisa. Também é preciso ter em mãos um frasco plástico fundo, de superfície lisa e tampa (evite potes de vidro que possam quebrar), para colocar o animal depois da coleta.

Se não houver segurança, entre em contato com a prefeitura de sua cidade e comunique o aparecimento do animal.

As recomendações da Superintendência de Controle de Endemias do Estado de São Paulo são as seguintes:

Com o objeto longo e fino, empurre o escorpião até um local onde consiga coletá-lo com o frasco

Mantenha uma distância de pelo menos 30 centímetros entre sua mão e a ponta do objeto

Se o animal agarrar o objeto longo e fino, despreze-o sem chacoalhar

Coloque o frasco de plástico sobre o escorpião, deslizando um papel grosso (cartolina, papelão) enclausurando o animal no recipiente

Vire o frasco e continue segurando o papelão, mantendo o frasco fechado. Quando o escorpião estiver no fundo e não oferecer risco de escapar, retire rapidamente o papel e feche o recipiente com a tampa

Outra forma de captura é usando luvas de vaqueta ou luva de raspa de couro com proteção para antebraço, camisa de manga longa sem punho ou com punhos ajustados com fita adesiva e calças compridas ajustadas no tornozelo ou com a calça dentro da bota passando fita adesiva

Se não conseguir coletar o animal, você pode exterminá-lo com um golpe vigoroso, usando um objeto plano, bastante sólido e com uma haste longa

O que não fazer