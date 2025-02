Ana Maria Braga recebe alta após picada de escorpião em sua fazenda

A apresentadora Ana Maria Braga foi submetida a atendimento médico no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, em São Paulo, na noite deste sábado, 1º. O incidente ocorreu em sua propriedade rural, localizada na cidade de Bofete.

De acordo com informações divulgadas pelo hospital, Ana Maria sofreu uma picada de escorpião e foi prontamente atendida pela equipe de infectologia. Após receber os cuidados necessários, sua condição de saúde foi considerada estável e a apresentadora recebeu alta médica.

A assessoria de imprensa da artista informou ao portal g1 que Ana Maria buscou assistência médica imediatamente após o acidente e já se encontra recuperada em casa.

Fazenda Paraíso

Na mesma tarde do incidente, Ana Maria compartilhou momentos de sua visita à fazenda nas redes sociais, onde fez um tour virtual para seus seguidores. A propriedade, chamada “Fazenda Paraíso“, é um local muito querido por ela, como expressou em suas postagens: “Ah, como eu amo essa fazenda. Tem lugares que a gente se sente bem, né? Aqui eu até respiro diferente.“

Vale ressaltar que a filha da apresentadora, Mariana Maffeis, também reside nas proximidades, em um bairro rural de Botucatu, e as visitas são frequentes e frequentemente compartilhadas nas plataformas sociais.

Cuidado com escorpiões

Com a chegada do período mais quente e úmido do ano, o aumento na atividade de escorpiões tem gerado preocupações em diversas regiões do estado. O agente endêmico José Antônio Nobre Sant’anna destacou algumas medidas que podem ajudar a prevenir a presença desses animais em áreas residenciais.

“É fundamental instalar telas em ralos, vedar portas e janelas, evitar o acúmulo de vegetação densa e organizar materiais de construção que possam servir como abrigo para esses animais,” aconselhou.

Dicas para prevenção de acidentes:

Utilizar calçados e luvas ao realizar jardinagem ou limpeza;

Inspecionar roupas e calçados antes do uso;

Mantê-los cortados e evitar plantas próximas às paredes;

Limpar regularmente móveis, cortinas e cantos das paredes;

Eliminar entulhos e resíduos de construção.

Orientações em caso de picadas: