Ligue 180, do Ministério das Mulheres, recebeu  750,7 mil denúncias de violência em 2024

De acordo com informações recentes do Ministério das Mulheres, uma parcela significativa das denúncias de violência contra a mulher é realizada de forma anônima. O órgão disponibiliza um canal central para orientar as vítimas e direcioná-las aos serviços especializados que compõem a rede de atendimento.

As estatísticas divulgadas nesta terça-feira (4) apontam que, em 2024, o tipo mais frequente de violência registrado no Ligue 180 foi a psicológica. Este serviço, que funciona como um canal direto para o recebimento de denúncias, contabilizou 750.700 atendimentos ao longo do último ano, resultando em uma média diária de aproximadamente 2.051 chamadas.

O Ligue 180, uma iniciativa do Ministério da Mulher, é um serviço dedicado à recepção de denúncias referentes a violações contra mulheres no Brasil. Os relatos também podem ser feitos via WhatsApp, pelo número (61) 9610-0180. A central se encarrega de encaminhar as informações às autoridades competentes e acompanhar o progresso dos casos reportados.

Além da recepção de denúncias, o serviço presta orientações às mulheres que enfrentam situações de violência, facilitando o acesso aos serviços especializados disponíveis na rede de atendimento. Também oferece informações sobre os direitos das mulheres e a legislação pertinente ao tema.

A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, comentou sobre a natureza das ligações recebidas: “A maioria das chamadas busca informações fundamentais que ajudam as mulheres a tomar decisões sobre sua situação, como questões relacionadas à guarda dos filhos e à residência”.

No mês de abril de 2023, o canal recebeu uma reformulação que ampliou sua capacidade de atendimento. Os contatos realizados pelo WhatsApp aumentaram em 63,4%, passando de 6.689 atendimentos no ano anterior para 14.572 em 2024.

Denúncias Anônimas

Dentre os 750.700 atendimentos realizados no ano passado, 132.084 foram especificamente denuncias de violência contra a mulher, representando um crescimento de 15,2% em relação a 2023.

Do total de denúncias, 86.105 foram feitas anonimamente e 38.470 pela própria vítima.

A ministra ressaltou: “Ninguém gosta de viver em situações de violência. Quando as mulheres sabem onde buscar ajuda, elas fazem isso — seja ligando para o Ligue 180 ou buscando apoio em delegacias ou centros especializados”.

A violência psicológica liderou as estatísticas com um total de 101.007 denúncias registradas. As demais formas de violência denunciadas incluem:

Física: 78.651 denúncias

Patrimonial: 19.095

Sexual: 10.203

Moral: 9.180

Cárcere privado: 3.027

Após receber uma denúncia, os atendentes do Ligue 180 encaminham as informações à Polícia Civil e ao Ministério Público. As vítimas recebem um protocolo que lhes permite acompanhar o progresso do seu caso diretamente através do Ligue 180; no entanto, o retorno depende das informações fornecidas pelos estados.

O estado de São Paulo se destacou como o local com maior número de denúncias em 2024, totalizando 31.227 registros, seguido por Rio de Janeiro (21.528), Minas Gerais (12.815), Bahia (9.090) e Rio Grande do Sul (6.153).

Análise do Perfil das Vítimas

No que diz respeito ao perfil das vítimas que apresentaram denúncias em que foi informada a raça ou cor, foram registradas:

Mulheres pardas: 53.431

Mulheres pretas: 16.373

Mulheres brancas: 48.747

Mulheres amarelas: 779

Mulheres indígenas: 620

Não identificadas: 12.134

A faixa etária mais afetada por essas ocorrências inclui mulheres entre 40 e 44 anos (18.583 denúncias), seguidas por aquelas entre 35 e 39 anos (17.572) e entre 30 e 34 anos (17.382).

Os dados também indicam que a maioria dos suspeitos mantém algum tipo de relação íntima ou familiar com as vítimas:

Companheiros(as) atuais: 17.915 denúncias

Ex-companheiros(as): 17.083 denúncias

A residência da vítima foi identificada como o local mais comum das agressões, sendo mencionada em 53.019 casos, seguida pela casa onde residem tanto a vítima quanto o suspeito (43.097) e pela residência do suspeito (7.006). O ambiente virtual também foi relatado em 6.920 denúncias.

A análise do Ministério das Mulheres revela que as violações ocorrem em diversos contextos, evidenciando a complexidade do fenômeno da violência contra a mulher.

Para melhorar o fluxo de atendimento e encaminhamento dessas demandas, o Ministério tem estabelecido parcerias com diferentes estados para capacitar suas equipes técnicas; até agora, dez estados aderiram ao acordo.

Amanda Sadalla, diretora-executiva da ONG Serenas — envolvida na capacitação dos atendentes da plataforma — enfatizou a importância do acolhimento humanizado às vítimas: “O Ligue 180 é muitas vezes o primeiro ponto de contato para que as mulheres conheçam seus direitos e possam tomar decisões informadas sobre suas situações”.