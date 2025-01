Parceria entre Governo de SP e 99 oferece transporte seguro às mulheres vítimas de violência

O governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Segurança Pública (SSP) e da Secretaria de Políticas para a Mulher (SP Mulher), firmou uma parceria inédita com o aplicativo de mobilidade 99 para oferecer deslocamentos gratuitos e seguros às mulheres vítimas de violência que necessitarem ligar para o 190. O convênio com a empresa foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira (30).

Ao sofrer algum tipo de violência e ligar para o número 190 do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), a mulher é automaticamente direcionada para a Cabine Lilás, onde recebe um atendimento especializado realizado por policiais femininas. Durante a conversa, caso seja necessário e se a vítima desejar, poderá se deslocar a um serviço utilizando gratuitamente o app da 99, que será acionado pela PM através de um voucher viabilizado por esse convênio.

O veículo transportará a vítima até uma Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), Instituto Médico-Legal (IML) para realizar um exame de corpo de delito, ou até mesmo ao pronto-socorro. Como são as policiais da Cabine Lilás que farão a solicitação do transporte, elas também poderão acompanhar a localização das mulheres em tempo real, estando de prontidão para qualquer intercorrência.

“A iniciativa vai agilizar muito essa pronta resposta para que ela se sinta acolhida de uma maneira mais técnica, abrangendo todos os setores possíveis”, afirmou o coronel Carlos Lucena, comandante do Copom.

Além disso, a depender da situação, uma viatura da Polícia Militar também será deslocada para o acompanhamento da ocorrência para que as mulheres se sintam ainda mais amparadas.

“Iniciativas público-privadas como essa são fundamentais na construção de uma rede de apoio eficiente e acessível para as vítimas, garantindo que elas se desloquem de maneira digna para buscar ajuda e proteção”, opinou a secretária de Políticas para Mulheres, Valéria Bolsonaro. “É mais um avanço em prol da segurança e proteção das mulheres no Estado de São Paulo”, completou.

Cabine Lilás

Lançada em março de 2024, a Cabine Lilás já registrou mais de 5.436 atendimentos na capital paulista, entre chamados para o 190, orientações sobre medidas protetivas e intervenções policiais. Nesse período, 84 agressores foram conduzidos à delegacia com o apoio das operadoras da cabine por descumprimento das regras impostas pela Justiça. Do total, 29 permaneceram presos (dados até 7 de janeiro), sendo uma média de um agressor preso a cada quinze dias.

A Cabine Lilás é um serviço oferecido dentro do Centro de Operações da PM (Copom), por meio do 190. Atualmente, são 52 policiais femininas à disposição treinadas por equipes especializadas da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) para atendimento de ocorrências e suporte às mulheres vítimas de agressão.

A vítima recebe todo suporte, desde o acionamento da ocorrência até orientação sobre as redes de apoio existentes no estado e município. Fora isso, as policiais são orientadas a auxiliar no registro da ocorrência e dão suporte às equipes que estão no local atendendo a ocorrência.