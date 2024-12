Atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica tem mais de 10 mil acessos em 2024

No período de janeiro a setembro de 2024, a Ângela, assistente virtual do Instituto Natura, registrou mais de 10 mil acessos únicos ao chatbot, representando um aumento de aproximadamente 233% em comparação com os quase 3 mil acessos de 2023. A ferramenta oferece atendimento gratuito, humanizado e sigiloso com especialistas no tema para apoiar mulheres vítimas de violência doméstica.

“Desde sua criação em 2020, acolhemos mais de 700 mulheres em situação de violência doméstica”, destacou Daniela Grelin, diretora do Instituto Natura. De janeiro a setembro de 2024, 377 mulheres receberam acompanhamento especializado, um aumento de 10% em relação a 2023. Além disso, 142 Consultoras de Beleza Natura e Avon foram atendidas, comparado a 119 em 2023.

A Ângela é a embaixadora da campanha “Vozes Entrelaçadas – Quem Escuta uma Mulher Cala a Violência” para os 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres. Durante esse período, as redes sociais do Instituto divulgarão conteúdos sobre o atendimento especializado, incentivando o uso do serviço.

Como a Ângela ajuda as vítimas de violência

As vítimas podem acessar o serviço enviando mensagem pelo WhatsApp para (11) 94494-2415. O atendimento sigiloso e personalizado inclui assistentes sociais especializadas. Daniela enfatiza: “A Ângela não é um canal de denúncias, mas um espaço seguro para apoiar decisões no ritmo da mulher.”

Parcerias importantes

Com apoio de empresas como a Uber, que oferece deslocamentos gratuitos, e a iniciativa Bem Querer Mulher, que conecta vítimas a delegacias e serviços especializados, foram realizados mais de 90 atendimentos psicológicos, 800 socioassistenciais e 250 encaminhamentos para políticas públicas entre janeiro e setembro de 2024.

Sobre o Instituto Natura

Desde 2024, com a incorporação do Instituto Avon, o Instituto Natura fortaleceu sua atuação na defesa dos direitos fundamentais e saúde das mulheres, promovendo iniciativas contra violências e atenção ao câncer de mama.