Carnaval de SP: Blocos pedem medidas contra clima extremo para garantir segurança

Um conjunto de mais de 70 blocos de carnaval, agrupados sob o movimento “As Águas Vão Rolar”, protocolou uma carta endereçada à gestão municipal e à SPTuris, a empresa responsável pelo turismo em São Paulo. O documento traz uma série de solicitações voltadas para a implementação de medidas preventivas em resposta às intensas chuvas e ao calor extremo que podem afetar o Carnaval de rua em 2025.

A carta, apresentada na semana passada, destaca a crescente frequência e intensidade dos eventos climáticos extremos no Brasil, atribuídos às mudanças climáticas. Este cenário pode impactar diretamente as festividades, que atraem milhares de foliões anualmente.

Os organizadores do movimento alertam que as temperaturas podem ultrapassar os 39°C durante o período carnavalesco, enfatizando a importância de salvaguardar a saúde e a segurança dos participantes e trabalhadores envolvidos nas festividades.

Entre as principais reivindicações está a criação de um gabinete de crise climática, que teria como função monitorar as condições climáticas em tempo real e gerenciar emergências durante os dias de festa. Além disso, a proposta inclui a distribuição gratuita de água para os foliões.

Outra solicitação diz respeito à flexibilidade nos horários de concentração, desfile e dispersão dos blocos, permitindo ajustes em situações de calor extremo ou chuvas intensas.

Marcos Campos, fundador do Bloco Eco Campos Pholia, salientou a necessidade urgente de planejamento eficaz para garantir um carnaval seguro e sustentável. Ele afirmou: “O Carnaval de Rua de São Paulo em 2024 já enfrentou desafios significativos devido aos extremos climáticos. Portanto, é imprescindível que haja ações preventivas adequadas, incluindo campanhas educativas e melhorias na infraestrutura relacionada à gestão climática e ao manejo de resíduos. A festa deve ser celebrada com responsabilidade ambiental”.

Alguns dos blocos que assinam a carta incluem Ilú Obá De Min, Ritaleena, Navio Pirata, Kaya na Gandaia e Bloco Feminista, entre outros.

No último carnaval realizado na capital paulista, um recorde foi registrado com 767 blocos e 860 desfiles. As datas da festividade abrangem o pré-carnaval (22 e 23 de fevereiro), o carnaval oficial (1º a 4 de março) e o pós-carnaval (8 e 9 de março).

Em resposta às demandas apresentadas, a SPTuris informou que já possui um plano emergencial para lidar com chuvas intensas. A empresa destacou que reuniões serão agendadas com os organizadores dos blocos para discutir detalhes logísticos e estratégias para garantir a segurança dos foliões durante dias adversos.

Além disso, a SPTuris confirmou que está em diálogo constante com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) para facilitar a instalação de pontos de distribuição de água para os participantes do carnaval.