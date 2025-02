Cadastramento para ambulantes do Carnaval de Rua SP 2025 está aberto até 9 de fevereiro

O processo de cadastramento online para comerciantes ambulantes que desejam participar do Carnaval de Rua de São Paulo em 2025 já está em andamento. As inscrições, que são exclusivamente destinadas a maiores de 18 anos residentes na capital paulista, podem ser realizadas por meio da plataforma oficial da patrocinadora do evento.

A partir desta segunda-feira (3) até o dia 9 de fevereiro, os interessados devem acessar o site https://www.brahma.com.br/pt-br/carnaval-sp-ambulantes-2025 e preencher os dados requeridos. É fundamental que os candidatos apresentem, tanto na inscrição online quanto no credenciamento presencial, uma cópia e o original do comprovante de residência e um documento de identidade válido.

Após a conclusão do cadastramento online, os candidatos precisam agendar um horário para comparecer ao credenciamento oficial, que ocorrerá entre os dias 11 e 20 de fevereiro, na R. Camacam, 210 – Vila Anastácio. O atendimento será realizado das 9h às 19h.

A patrocinadora do evento ressalta que a realização da inscrição não assegura automaticamente o direito de atuar como vendedor durante o Carnaval de Rua. A participação efetiva requer a entrega dos documentos exigidos pessoalmente.

Assim como nos anos anteriores, os comerciantes ambulantes que forem credenciados receberão uma série de materiais, incluindo credenciais, coletes e guarda-sóis, além de treinamento específico. Outro benefício é o acesso à pré-venda de produtos com preços especiais após o credenciamento.