CPNU: confira os resultados do maior concurso público da história do Brasil

Os resultados individuais do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) já estão disponíveis para consulta no site oficial da seleção, na Área do Candidato, a partir desta terça-feira, 4 de fevereiro. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e a Fundação Cesgranrio divulgaram a lista definitiva do Bloco 8, de nível médio, as listas provisórias dos Blocos 1 a 7 e a primeira lista de convocação para os cursos de formação.

Modelo inovador de seleção, concebido para democratizar o acesso ao serviço público e promover diversidade na Administração Pública, o CPNU disponibilizou 6.640 vagas, para 21 órgãos e entidades, que foram disputadas por quase 1 milhão de candidatos, oriundos da quase totalidade dos municípios do país. As provas foram aplicadas em 228 cidades e 3.647 locais, permitindo que candidatas e candidatos realizassem o exame o mais próximo possível de suas residências.

Além das vagas para pessoas negras e com deficiência e confirmando o compromisso do Governo Federal com a realização de um processo de seleção inclusivo, o CPNU adotou, pela primeira vez, critérios afirmativos para a reserva de vagas para candidatos indígenas. Outro destaque foi a concessão de isenção da taxa de inscrição a mais de 600 mil pessoas.

“Estamos ansiosos para que vocês cheguem logo aqui no Governo Federal. Estamos precisando muito dessa colaboração de vocês. Parabéns a todas as pessoas aprovadas e a todas que participaram. Foi uma grande inovação que fizemos e estamos muito felizes com o resultado”, disse a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, nesta terça-feira.

“Queria reforçar para aqueles que passaram, especialmente aqueles que têm curso de formação para fazer, que não deixem de confirmar na área do candidato até amanhã, dia 5 de fevereiro. É super importante porque isso garante sua vaga”, ressaltou a ministra.

LISTAS — Os candidatos poderão consultar os resultados individuais para cada um dos cargos em que se inscreveu. Além disso, no site do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e da Fundação Cesgranrio, poderão ser consultadas as listas de classificação em cada cargo de todos os blocos e as listas de convocados para o curso de formação.

Os candidatos que foram convocados para o curso de formação deverão confirmar a participação até as 23h59 desta quarta-feira, 5 de fevereiro. Essa etapa é obrigatória, eliminatória e classificatória para 9 cargos. A ausência de confirmação implica a eliminação automática tanto para o cargo convocado quanto para aqueles indicados como de menor preferência no momento da inscrição. No entanto, o candidato segue concorrendo para os cargos apontados como de maior preferência.

Diferentemente dos cargos de nível médio (Bloco 8), que tiveram os resultados finais divulgados, as listas dos cargos de nível superior são provisórias, uma vez que o resultado final somente será divulgado em 28 de fevereiro, após o período de convocação/confirmação para cursos de formação.

No Diário Oficial da União (DOU), com previsão de publicação de edição extra, no período da tarde, poderão ser consultados: um edital com divulgação dos resultados finais do Bloco 8, de nível médio, e os sete editais de convocação para cursos de formação (Blocos de 1 a 7) – esse conteúdo também estará disponível no site oficial do certame.

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO — Para dar ampla transparência aos resultados do CPNU, também serão publicados no Diário Oficial da União (DOU) oito editais, em Edição Extra, na parte da tarde: o Um edital com divulgação dos resultados finais do Bloco 8, de nível médio: esse edital trará a lista dos aprovados para vagas imediatas e a lista dos aprovados em lista de espera/cadastro reserva para esses candidatos, serão divulgados todas as informações que constarão no resultado individual, incluindo os nomes dos candidatos o texto será corrido (não haverá tabela)

o Sete editais de convocação para cursos de formação (Blocos de 1 a 7) esse edital trará a lista dos convocados para participar de cursos de formação para esses candidatos, serão divulgados nome, nº de inscrição e cargo o texto será corrido (não haverá tabela)

o No DOU não haverá divulgação das listas provisórias de classificados dos Blocos 1 a 7. Somente serão publicadas no DOU as listas definitivas no dia 28/2.

LIVE SOBRE OS RESULTADOS – Para orientar os classificados e responder dúvidas, hoje (4/2), às 16h, haverá uma live sobre o CPNU. O evento será uma oportunidade para conhecer, ponto a ponto, os detalhes da divulgação dos resultados e tirar as dúvidas sobre os próximos passos do concurso.

CAIXA POSTAL GOV.BR — A partir do próximo dia 4 de fevereiro, todos os usuários do GOV.BR terão uma caixa postal individual dentro da plataforma. A novidade desenvolvida pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) permitirá uma forma personalizada de o governo informar sobre serviços para a população, sem o risco de fraudes.

A estreia da nova ferramenta acontecerá com o chamamento individualizado de candidatos aprovados no CPNU para cargos de nível médio e para cargos de nível superior que serão convocados para o curso de formação. São cerca de 4,3 mil potenciais novos servidores públicos que vão poder desfrutar de uma comunicação personalizada, com informações precisas e sobre quais ações cada um deles deve tomar para futuramente concretizar seu exercício na Administração Pública Federal.

E-MAIL E WHATSAPP — A Cesgranrio também enviará mensagens de email e WhatsApp a todos os candidatos convocados para cursos de formação, nos Blocos 1 a 7. Os emails e mensagens de whatsapp serão encaminhados a partir das 10h do dia 4/2.