Santo André anuncia saída de quatro jogadores em meio à má fase

O Santo André anunciou nesta terça-feira (4) a saída de quatro jogadores do elenco. Os atletas que não fazem mais parte do elenco são: o goleiro Reynaldo, o zagueiro Eduardo Grasson, o lateral-direito André Krobel e o atacante Michel Douglas.

De acordo com informações divulgadas pelo Ramalhão, todos receberam propostas de outras equipes e decidiram se desligar da equipe. Na nota, o clube do ABC Paulista ainda afirmou: “neste momento crucial da disputa da Série A2 do Campeonato Paulista, contamos apenas com atletas totalmente comprometidos com os objetivos da equipe”.

As mudanças no elenco se dão pelos maus resultados recentes do Santo André. Atualmente, a equipe comandada por Gilson Kleina é a vice-lanterna da segunda divisão do Paulistão: em seis jogos, o time tem apenas quatro pontos e ocupa a 15ª colocação.

O Santo André volta a campo nesta quarta-feira (5) para tentar se recuperar na competição. O Ramalhão joga em casa, no Bruno José Daniel, diante do Rio Claro, às 15h, pela sétima rodada da primeira fase do torneio estadual.