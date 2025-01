São Bernardo Plaza Shopping encerra 2024 com a inauguração de 28 novas operações

O São Bernardo Plaza Shopping se preocupa em oferecer opções de lojas, quiosques e gastronomia que atendam às necessidades de seus clientes e frequentadores. Com essa estratégia em mente, o empreendimento inaugurou 28 operações em 2024 e possui previsão de inaugurar mais seis operações no primeiro semestre de 2025.

As recentes inaugurações trazem marcas que passam por mix de moda, beleza, acessórios, itens para casa e gastronomia. Algumas das lojas e quiosques que podem ser encontrados atualmente no empreendimento são Wepink, Santa Lolla, Jin Jin, Oakberry, Nescafé, Decolar, Express Grill, Estrela do Lar, Biscoitê, Chocolateria Gramado e outros.

Além disso, o entretenimento também ganhou mais espaço com a chegada de atrações fixas como o Carrinho Kids e Kolméia Kids.

Para 2025, o São Bernardo Plaza prevê a inauguração de mais seis operações que vão desde serviço à moda e gastronomia. As novidades que o público pode esperar para o ano são Life by Vivara, Unidas, TNG, Cheirin Bão, Smart Case e Yubiso.



Crédito:Divulgação Wepink

Crédito:Divulgação Santa Lolla

Crédito:Divulgação Biscoitê