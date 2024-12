Wepink, marca da influenciadora Virgínia Fonseca, inaugura no São Bernardo Plaza Shopping

A Wepink, marca de empresária e influenciadora digital Virgínia Fonseca, inaugura sua primeira unidade em São Bernardo do Campo no dia 20 de dezembro. Localizado no Piso L1 do São Bernardo Plaza Shopping, o quiosque traz toda a linha de produtos para pele, cabelo, perfumaria e cosméticos que fazem tanto sucesso na internet.

“Temos orgulho em ser a porta de entrada da Wepink na cidade de São Bernardo do Campo. A inauguração do quiosque faz parte da nossa estratégia de diversificação e fortalecimento de mix. Temos uma equipe que está sempre em busca de novas marcas que conversem e agradem o público que frequenta o nosso shopping.” explica Ana Paula Faustino, Gerente de Marketing do São Bernardo Plaza.

O quiosque opera no mesmo horário de funcionamento do shopping, de segunda à sábado, das 10h às 22h e, aos domingos e feriados, das 14h às 20h.

A chegada da Wepink complementa o mix de beleza do shopping, que atualmente conta com marcas como L’Occitane au Brésil, O Boticário, Natura, Me.Linda, Makibella Cosméticos, Pérolas Make, Touti Cosmetics, Fator 5 e Colorê Makeup.



Crédito:Divulgação