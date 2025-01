São Bernardo Plaza Shopping anuncia nova gerente de marketing

A curitibana Bruna Habinoski assume cadeira de gestão na área de marketing do São Bernardo Plaza. O shopping, localizado no Grande ABC, faz parte do portfólio da ALLOS, a mais completa plataforma de serviços, entretenimento, lifestyle e compras da América Latina. Bruna iniciou a sua trajetória dentro da companhia em 2020.

“Estou muito animada para esse novo desafio e feliz em fazer parte de um shopping que é referência na região. Acredito na importância da conexão com os nossos frequentadores e estou ansiosa para conhecer ainda mais sobre a cidade. Espero agregar ao shopping e à equipe com a expertise que trago de experiência anteriores”, explica Bruna.

A profissional possui graduação em jornalismo pela PUCPR – Pontifícia Universidade Católica do Paraná e pós-graduação em Gestão de Marketing pela Universidade Positivo.