Arrecadação de material escolar acontece no São Bernardo Plaza

São Bernardo Plaza Shopping participa da campanha social Volta às Aulas Solidária 2025 da ALLOS, a mais inovadora plataforma de experiências, entretenimento, serviços, lifestyle e compras do Brasil. Ação social visa estimular a solidariedade para com o próximo e acontece até o dia 5 de fevereiro. Os interessados em participar da campanha poderão doar itens novos e em bom estado na frente do SAC, piso L, próximo a entrada do acesso A.

Os itens arrecadados serão destinados a crianças participantes de ONGs e Instituições atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade do município. A lista de itens aceitos para a campanha inclui mochilas, estojos, apontadores, colas, borrachas, lápis preto, lápis de cor, canetas, tinta guache e cadernos.

Volta às Aulas Solidária: ALLOS arrecada material escolar em 53 shoppings de todo o país

A ALLOS dá início à campanha Volta às Aulas Solidária 2025, reforçando seu compromisso com a transformação social por meio da educação. Realizada estrategicamente às vésperas do início do ano letivo, a arrecadação de materiais escolares ocorre entre os dias 15 de janeiro e 5 de fevereiro, com pontos de coleta posicionados nos corredores de 53 shoppings da mais inovadora plataforma de experiências, entretenimento, serviços, lifestyle e compras do Brasil, distribuídos em 14 estados brasileiros .

A ação mobiliza doadores em todo o Brasil para garantir que os itens cheguem às instituições parceiras, que os destinam a crianças que mais precisam. A lista de itens aceitos para a campanha inclui mochilas, estojos, apontadores, colas, borrachas, lápis preto, lápis de cor, canetas, tinta guache e cadernos.

“Buscamos envolver nossos visitantes de maneira mais profunda e conectada, inspirando as doações que farão a diferença na educação de crianças em situação de vulnerabilidade. Essa iniciativa reforça nosso propósito de gerar impacto positivo e duradouro nas comunidades próximas aos nossos shoppings”, destaca Ana Paula Niemeyer, diretora de Marketing da ALLOS.

Os colaboradores do shopping e das lojas também podem participar, entregando suas doações diretamente nos escritórios administrativos.

Desde o início da campanha, em 2020, a ALLOS já arrecadou mais de 55 mil itens escolares para instituições situadas nas comunidades próximas aos shoppings da companhia. Na edição de 2024, foram doados mais de 13 mil itens, beneficiando mais de quatro mil crianças e adolescentes.

Esta é a primeira campanha social da ALLOS em 2025, reforçando o compromisso com a educação — tema prioritário definido pelos stakeholders e foco central do investimento social privado da companhia até 2030. A iniciativa consolida o calendário de ações voltadas à transformação social.