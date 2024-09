Decolar inaugura mais sete lojas em São Paulo

A Decolar – empresa líder em tecnologia de viagens da América Latina – inaugurou mais sete lojas físicas no Brasil este ano, ampliando a sua estratégia omnichannel. Quatro dos novos espaços estão localizados na capital paulista, abertos no Shopping SP Market, no Shopping Center Norte, no Mooca Plaza Shopping e no Shopping Metrô Tatuapé. Já os outros três estão na Região Metropolitana de São Paulo, sendo um em Guarulhos, no Internacional Shopping Guarulhos; outro em São Bernardo do Campo, no São Bernardo Plaza Shopping; e o terceiro em Taboão da Serra, no Shopping Taboão.

“Estamos orgulhosos com essas novas aberturas, um passo importante na nossa trajetória de crescimento e na ampliação dos nossos canais de vendas ao cliente”, diz Stefano Ross, diretor de Canais da Decolar. “Nas lojas, os consumidores também podem montar o pacote de viagem do seu jeito e contam com ofertas exclusivas e atendimento personalizado.”

Ao todo, a Decolar possui 18 lojas inauguradas nos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Os novos espaços contam com ferramentas tecnológicas para oferecer uma experiência mais completa aos clientes. Nas lojas, os consumidores contam com ofertas semanais exclusivas, tanto para destinos nacionais quanto internacionais. Entre elas, está a campanha de Aniversário Decolar, que acontecerá até 30 de setembro de 2024 em todas as lojas. São promoções de pacotes com até 60% de desconto; Circuitos pela Europa, América do Sul, África e Oriente Médio com até 50% de descontos e parcelamento em até 18 vezes sem juro no cartão de crédito; cruzeiros em até 12 vezes sem juros e opções de resorts all inclusive com 20% off e cortesia para crianças.

Serviço:

Shopping Center Norte

Endereço: Av. Otto Baumgart, 245 – Vila Guilherme, São Paulo (SP).

Local da loja da Decolar: piso Térreo

Shopping SP Market

Endereço: Av. das Nações Unidas, 225409 – Jurubatuba, São Paulo (SP)

Local da loja da Decolar: piso Térreo

Shopping Metrô Tatuapé

Endereço: Rua Domingos Agostim, 91 – Cidade Mãe do Céu, São Paulo (SP)

Local da loja da Decolar: piso Metrô

Shopping Taboão

Endereço: Rod. Régis Bittencourt, 2643 – Jardim Helena, Taboão da Serra (SP)

Local da loja da Decolar: piso Térreo

Mooca Plaza Shopping

Endereço: R. Cap. Pacheco e Chaves, 313 – Vila Prudente, São Paulo (SP)

Local da loja da Decolar: piso 1

Internacional Shopping Guarulhos

Endereço: Rod. Pres. Dutra, 225 – Guarulhos (SP)

Local da loja da Decolar: piso 1

São Bernardo Plaza Shopping

Endereço: Av. Rotary, 624 – Centro, São Bernardo do Campo (SP)

Local da loja da Decolar: piso L1