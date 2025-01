Palmeiras fica perto de vender Rony ao Fluminense

O Palmeiras prepara mais uma saída em seu elenco, visando uma reformulação para a temporada de 2025. O clube está perto de acertar a venda do atacante Rony para o Fluminense, em negociações que avançaram nesta terça-feira.

Apesar de estar em estágio avançado, o negócio não está fechado. Isso porque ainda resta um acerto entre o Tricolor e o atleta: as partes conversam a respeito do aspecto financeiro, como salários. Ultrapassando essa barreira, o acordo deve acontecer.

No Palmeiras, Rony recebe pouco mais de R$ 1 milhão por mês. Para reforçar o Fluminense, o atacante teria que reduzir a pedida salarial, pois nem Thiago Silva, principal nome no elenco tricolor, recebe valores nessa faixa.

Sem espaço com Abel Ferreira em 2024, Rony foi de titular absoluto a reserva pouco utilizado na última temporada. A relação do jogador com a torcida também se desgastou nos últimos meses, o que pesa ainda mais para uma eventual saída nessa janela de transferências.

Não é apenas o Fluminense que está interessado no atleta. Outros clubes da Série A do Campeonato Brasileiro também manifestaram desejo de contar com Rony, como o Santos, mas apenas o Tricolor Carioca avançou consideravelmente nas tratativas.

Neste mercado da bola, o Fluminense já anunciou cinco reforços (o goleiro Marcelo Pitaluga, o zagueiro Juan Pablo Feytes, o volante Hércules e os atacantes Paulo Baya e Joaquín Lavega), além de estar negociando com Renê, ex-Internacional, e Canobbio, do Athletico. Rony pode ser a sexta contratação do time do técnico Mano Menezes para 2025.