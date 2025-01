Palmeiras redesenha estratégias para um 2025 histórico

O Palmeiras entra no ano de 2025 passando por transformações significativas. Com a saída da Crefisa, patrocinadora que manteve um vínculo de dez anos com o clube, a diretoria se prepara para anunciar a Sportingbet como seu novo patrocinador master. A expectativa é que essa nova parceria traga resultados tão positivos quanto os obtidos durante a última década, período em que a Crefisa injetou mais de R$ 1 bilhão na equipe, ao mesmo tempo em que expandiu seus próprios lucros através da visibilidade proporcionada pelo time.

A transição entre os patrocinadores inclui a saída da FAM e a entrada da Sportingbet, que garantirá um investimento fixo anual de R$ 100 milhões ao Palmeiras. Esse valor poderá ser ampliado até R$ 170 milhões, dependendo do cumprimento de metas estabelecidas, como conquistas de títulos. A estratégia da gestão é potencializar a receita total de patrocínios, buscando vender as propriedades disponíveis na camisa – omoplata, manga e barra – visando atingir uma arrecadação de R$ 200 milhões anuais ou até ultrapassar essa meta em um cenário otimista.

Reforços e investimentos para um ano competitivo

Os recursos provenientes dos novos contratos e a venda de jovens talentos, destacando-se o promissor Estêvão, devem impulsionar as finanças do clube. O orçamento aprovado no Conselho Deliberativo projetou um recorde de arrecadação de R$ 1,038 bilhão. Dentre essas receitas, estão estimados R$ 301,6 milhões oriundos de negociações de atletas. O Palmeiras espera receber cerca de R$ 161 milhões dos R$ 370 milhões relacionados à transferência do jovem craque de 17 anos para o Chelsea.

Até o momento, o Palmeiras já investiu R$ 190 milhões na aquisição de dois jogadores: R$ 72 milhões foram destinados ao atacante uruguaio Facundo Torres, vindo do Orlando City, enquanto R$ 118 milhões foram aplicados na contratação do meia Paulinho, que se destacou pelo Atlético Mineiro nas últimas temporadas.

Super Mundial: foco em competitividade global

Outro fator que motiva essa reestruturação é o Super Mundial de Clubes, novo torneio organizado pela FIFA que ocorrerá nos Estados Unidos entre junho e julho. O evento contará com a participação de 32 das principais equipes do mundo. Além do Palmeiras, estarão representando o Brasil Flamengo, Fluminense e Botafogo.

O Palmeiras foi designado para o Grupo A junto com Porto, Al-Ahly e Inter Miami – equipe liderada pelo astro Lionel Messi. A estreia está marcada para o dia 15 de junho contra os portugueses, no MetLife Stadium, em East Rutherford, local que sediará também a final da Copa do Mundo de 2026.

O técnico Abel Ferreira identificou lacunas no elenco e Leila Pereira reconheceu a necessidade de uma mudança na abordagem do mercado, priorizando contratações de jogadores experientes em vez de focar apenas em jovens talentos com potencial para desenvolvimento. O objetivo é garantir uma equipe competitiva capaz de manter um alto nível em todas as competições ao longo de 2025.